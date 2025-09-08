La maquila crece y genera gran expectativa

El dinamismo mostrado por el sector de la maquila en Paraguay apunta a seguir consolidándose como motor clave de la economía nacional, favoreciendo la diversificación de la matriz productiva, la generación de empleo y el fortalecimiento de las exportaciones con valor agregado.

Los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los US$ 673 millones hasta julio de 2025, según reciente informe del Viceministerio de Industria. El 75% de estos productos se concentra en autopartes, confecciones, aluminio y productos alimenticios, con el Mercosur como principal destino.

El sector de maquila se destaca por su foco en autopartes, que representan el 35% del total exportado.

Les siguen confecciones y textiles (18%), productos de aluminio y sus manufacturas (14%) y productos alimenticios (9%).

El rubro de plásticos y sus manufacturas tiene una menor participación.

En cuanto a los mercados de destino, el 82% de las exportaciones tiene como destino países del Mercosur.

Brasil es el principal receptor, absorbiendo el 65% del total, seguido por Argentina con el 15%.

En menor proporción, las exportaciones llegan a Estados Unidos (4%), Chile y Bolivia (3% cada uno), y Países Bajos y Uruguay (2% cada uno).

Dinamismo en la generación de empleo

El régimen de maquila ha tenido impacto positivo en el empleo formal en Paraguay. Hasta la fecha, se ha registrado un total de 34.388 empleos relacionados con este sector, lo que representa un aumento del 28% respecto al año anterior, es decir, 7.479 empleos adicionales.

Se destaca también la participación femenina, con un 44% de los empleos ocupados por mujeres. A nivel regional, el 91% de las empresas con programas de maquila aprobados se localizan en los departamentos de Alto Paraná, Central, Amambay y en la capital del país, lo que evidencia la importancia de estas zonas en el desarrollo industrial del país.

Paraguay altamente competitivo

Paraguay sigue siendo altamente competitivo por su ubicación estratégica en el Mercosur, su régimen tributario atractivo y el bono demográfico que ofrece mano de obra joven. Sin embargo, persisten limitaciones vinculadas a la infraestructura logística y portuaria, la disponibilidad energética en zonas industriales fuera del eje central y la necesidad de mayor agilidad regulatoria en las instituciones, reflexiona Carina Daher presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap).

Recientemente, el Congreso aprobó una reforma del régimen de maquila, ajustándolo a estándares internacionales y ampliando su alcance. Por primera vez incluye la maquila de servicios, permitiendo que empresas de tecnología, software y call centers accedan a beneficios fiscales. Por otra parte, la nueva normativa persigue atraer inversiones en la fabricación y ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y digitales.

Al respecto, Daher señala que representa una oportunidad para fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la competitividad y facilitar la atracción de nuevas inversiones. “Ajustar la ley a las exigencias actuales permitirá ampliar la base de empresas, diversificar los rubros productivos y generar más empleos de calidad en beneficio del país”, afirmó.