Récord en producción de maíz

El plato fuerte de hoy en la feria agropecuaria será la disertación del ingeniero agrónomo Ernesto Cruz González, quien estará por primera vez en el país.

Es un referente internacional en el cultivo de maíz y tiene entre sus logros haber alcanzado el récord mundial de rendimiento de maíz, con 44,04 toneladas por hectárea.

Esta hazaña lo consolida como un especialista en la materia, ya reconocido a nivel global por sus aportes a la agricultura de alto rendimiento.

A las 8:15 arrancará su charla, denominada “Caminando hacia el alto rendimiento del maíz”, en la cual compartirá su experiencia en manejo integrado de cultivos, nutrición vegetal y fertilidad de suelos.

Mujeres líderes y negocios

Innovar Mujer, el encuentro que visibiliza la participación de las mujeres en los agronegocios, se hará mañana.

Desde las 8:00, líderes y referentes del sector conectarán y compartirán experiencias a través de charlas que giran en torno a las finanzas familiares y empresariales en el agro.

Innovar Social

La entrada general a la feria tiene un costo de G. 20.000 por día, y el 100% de lo recaudado se destina a causas sociales, a través del programa Innovar Social, que impulsa proyectos de educación, salud y desarrollo comunitario en Alto Paraná y otras zonas del país.

Reconocimiento internacional

Durante la apertura oficial de la feria, Mauro Kawano, intendente municipal de Yguazú, destacó los beneficios para la comunidad, que trascendieron las fronteras, ya que es reconocida nacional e internacional por el movimiento económico durante y después de la feria.

“Hoy Yguazú está viviendo un momento de crecimiento extraordinario con la venida de las grandes industrias, con una fábrica de etanol y otra de hidrógeno”, valoró.

“También nos estamos posicionando como el centro de la tecnología digital a nivel regional con la IA y el data center; además de preverse entre este año y el siguiente una inversión de más de US$ 2.030 millones y la generación de más de 3.500 empleos en forma directa”, destacó.

Este es el último año en la administración de Kawano, y como tal dijo considerar a Innovar como el mayor orgullo para su comunidad. “Como buen soldado del sector agropecuario, quiero decir ¡Viva el agro por siempre!”, puntualizó.