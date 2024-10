Fuerza Mayor

–Especial para hablar de masculinidades –me dice el tío Gervasio cuando terminamos de ver esta película sueca del 2014 nominada al Oscar en la categoría de mejor peli extranjera.

–Hay que decir que la trama presenta un modelo de familia patriarcal hegemónico: Tomás, su esposa Ebba y sus dos hijos –comento yo.

–Sí, pero aunque la peli se inicia en unas vacaciones en los Alpes, en realidad comienza cuando se produce la avalancha y la madre llama a Tomás para que la ayude a proteger a sus hijos, pero él huye –comenta el tío.

–La avalancha no ocasiona daños –lo interrumpo.

–Sin embargo, el universo familiar ya no volverá a ser el mismo –me dice el tío, sorbiendo de una guampa de tereré y poniendo voz grave de locutor…

–Seguro que no… –concedo–. Pero todavía no entiendo por qué decís que es una buena película para hablar de masculinidades. ¿Qué son las masculinidades? –le pregunto.

El sueco Ruben Östlund (Gotemburgo, 1974) suele clavar una mirada aguda en la conducta humana, sobre todo en situaciones límite, de esas en las se intenta no perder las apariencias, no chocar con las expectativas culturales, con la fachada social ni con lo que esperamos de nosotros mismos. Es todo eso precisamente lo que se cae en la peli cuando el protagonista se asusta al punto de no cumplir su papel de esposo y padre.

–Mirá –me empieza a explicar pacientemente el tío–, la masculinidad es una construcción social, es lo que la sociedad espera de un varón. En la noción tradicional de masculinidad el varón es fuerte, protector y proveedor.

–Aaah, voy entendiendo, y ahí es donde el protagonista de la película falta a su santo deber de ser protector. Seguí, seguí… –le pido.

–Durante siglos se ha construido y se ha sostenido esta idea hegemónica de masculinidad, pero es una construcción que conlleva varios problemas: no se ajusta a la realidad, conduce a la formación de identidades insanas y frena el desarrollo de la igualdad –se explaya el tío…

–Ummm, voy cazando –digo, al momento de sorber de la guampa de tereré.

–Por eso en este siglo XXI han surgido lo que se llama «masculinidades alternativas», de parte de grupos de hombres que pretenden deconstruir esa visión prevaleciente que existe acerca del papel del varón en la sociedad –termina de explicarme el barbudo.

–Ahh, yap: tenés razón, es buena esta peli para hablar de las masculinidades y del papel del varón en la sociedad actual –concuerdo con él.

–¿Vamos a comer empanadas vegetarianas hoy? –me invita de pronto.

–Dale, cierro esto y te alcanzo.

Ficha Técnica

Título: Force Majeure (Turist)

Género: Comedia / Drama

Dirección: Ruben Östlund

Guión: Ruben Östlund

Música: Ola Fløttum

Fotografía: Fredrik Wenzel, Fred Arne Wergeland

Montaje: Jacob Secher Schulsinger

Producción: Philippe Bober, Erik Hemmendorff, Marie Kjellson

Reparto: Johannes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Kristofer Hivju, Fanni Metelius, Clara Wettergren, Vincent Wettergren, Karin Myrenberg Faber, Michael Breitenberger, Jorge Lattof, Johannes Moustos, Brady Corbet, Adrian Heinisch, Julie Roumogoux, Karl Pincon, Peter Gaunt

Productora: Plattform Produktion AB / Swedish Film Institute / Film I Vast / Essential Filmproduktion

Idioma: Sueco / Noruego / Inglés

Duración: 119 min.

País: Suecia

Año: 2014