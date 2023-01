Memorias de agosto: Claude Eatherly

En su historieta Memorias de la Tierra (Mondadori, 2012), el dibujante y escritor español Miguel Brieva (Sevilla, 1974), con su estética expresionista rebosante de reminiscencias del cómic under de Robert Crumb, dedica algunas de sus estremecedoras viñetas a relatar una historia negra de agosto: la de Claude R. Eatherly, piloto del bombardero estadounidense Straight Flush, que abrió camino al Enola Gay y le indicó dónde soltar su mortífera carga, la bomba Little Boy. A su regreso a Estados Unidos, Eatherly, parte de la misión militar que bombardeó Hiroshima, fue recibido como un héroe nacional. No pudo soportarlo. Hoy, 9 de agosto del 2020, a 75 años de los criminales bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki, reproducimos estas vibrantes viñetas de Miguel Brieva en homenaje a la solitaria lucidez del supuestamente «loco» Claude Eatherly y como tributo a su memoria.

