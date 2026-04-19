Lithium, Kurt Cobain y Areteo de Capadocia

Por su capacidad de observación y lo completo de sus descripciones, los escritos del médico griego Areteo de Capadocia, probable contemporáneo de Galeno y quizás el mayor nosógrafo de su época (se calcula que vivió entre fines del siglo I y comienzos del siglo II de nuestra era), se consideran fundacionales. Para darnos una idea de su agudeza, consideremos que en ninguno de los 53 tratados agrupados en 62 libros que conforman el Corpus Hipocraticum, reunido a lo largo de cuatro siglos, aparece la diabetes, cuyo nombre, que significa pasar a través de (y que en este caso alude al constante paso de sustancias corporales a través de la orina) se debe precisamente a Areteo.

Todos sabemos lo que es el litio gracias a Kurt Cobain, que en una de las canciones más famosas de Nirvana, Lithium (cover de un tema del grupo indie de Glasgow The Vaselines), alude al medicamento que se prescribe a quienes sufren trastorno bipolar.

I’m so happy

Cause today I’ve found my friends

They’re in my head...

Probablemente Areteo le hubiera recomendado a Kurt algo parecido.

El apelativo «de Capadocia» permite suponer que Areteo nació en la actual Turquía, y algunas notas dispersas sugieren que vivió en Egipto por un tiempo y después, cuando ya era un médico de cierto prestigio, en Roma, probablemente hasta su muerte. Su obra, escrita en griego jónico, comprende ocho libros, cuatro dedicados a las causas y los síntomas de diversos males agudos y crónicos, y cuatro a su terapia. Representante, al parecer, de la escuela neumática en cuanto a la etiología, Areteo suma un quinto elemento a la clásica estequiología griega, el pneuma (espíritu), que lo penetra todo y cuya alteración será la causa de las enfermedades. Sus escritos influyeron en los principales exponentes de la medicina bizantina altomedieval. En pleno Renacimiento no había sido olvidado, y en 1554 el impresor de Enrique II de Francia editó en París el original griego de su obra médica.

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Son muchas las audacias, los aciertos y las observaciones penetrantes de Areteo. Es el primero que describe el cuadro clínico del tétanos. También la primera descripción inequívoca de lo que hoy conocemos como migraña es obra de Areteo (que distingue entre los dolores de cabeza, la cefalalgia, la cefalea y la migraña, distinción de la que derivan las clasificaciones modernas), a la que llama heterocránea y cuyos disturbios visuales asociados designa con otra palabra griega, scotoma. Además del de la diabetes, le debemos a Areteo el nombre de la epilepsia, la antigua enfermedad sagrada, de la que describe el aura. La palabra síndrome existe en la lengua griega, pero es Areteo el primero que designa con ella el concepto clínico de síndrome (la totalidad de los síntomas que concurren en una enfermedad).

Areteo dedica un capítulo a la melancolía, que describe así: «los melancólicos están llenos de tristeza y de desesperación, pero no todos lo están de la misma forma, sino que unos temen ser envenenados, otros huyen al desierto por misantropía, otros se vuelven supersticiosos, a otros los consume el odio por la vida». El Capadocio es también (una vez más) el primero que señala que manía y melancolía son el mismo trastorno, y no dos, lo que no era precisamente fácil de pillar, pues, a fuerza de dispares, parecen enfermedades opuestas: «algunos, tras estar melancólicos, se vuelven maníacos... furor, excitación y gran alegría... Otros estudian astronomía, filosofía... se sienten poderosos e inspirados».

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Areteo recomendaba a los pacientes aquejados de melancolía visitar ciertos lugares conocidos ya en la Antigüedad por sus fuentes de aguas medicinales. Hoy sabemos que las aguas que brotan de esas fuentes cuya visita prescribía a sus enfermos el genio capadocio contienen la sustancia que no logró salvar a Kurt: son aguas litiadas. Areteo no podía saberlo, porque el litio como elemento químico fue aislado en 1817.

Recomendados

Areteo de Capadocia: Obra médica, Madrid, Akal Clásica, 1998, 360 pp.

Kurt Cobain: «Lithium» (cover de la canción del grupo indie de Glasgow The Vaselines, tercer single del álbum de Nirvana Nevermind, de 1992).