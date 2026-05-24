Abrazónicos (work in progress)

Luego de un largo tiempo de silencio pictórico, Fernando Amengual regresa al territorio de la pintura como quien vuelve a habitar una casa conocida, aunque transformada por la experiencia y el tiempo. Frente a la tela en blanco reaparecen las preguntas esenciales del oficio: la forma, el límite, la tensión, el vacío, la respiración del color. Y es desde allí donde emerge el abrazo como núcleo sensible de esta nueva etapa.

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El abrazo aparece no solo como imagen, sino como estado emocional y construcción simbólica: una necesidad primaria, un refugio afectivo, una forma mínima y universal de resistencia frente a la intemperie contemporánea. Parejas, amigos, vínculos familiares —o apenas sus vestigios— se insinúan en composiciones donde la figura humana se reduce a lo esencial, casi al borde de la desaparición.

En estas primeras telas, la armonía cromática asume un rol protagónico. Fernando trabaja la sutileza del color-valor desde una economía visual precisa: colores que comparten un mismo gris interno conviven en tensiones mínimas, produciendo una vibración silenciosa, contenida, donde el contraste parece disolverse para transformarse en resonancia. Las divisiones entre un plano y otro se vuelven casi virtuales; el ojo no percibe ruptura, sino un desplazamiento delicado del sonido del color sobre la retina.

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Minimalismo, color plano, síntesis gráfica y una figuración apenas sugerida construyen el clima de estos abrazos pictóricos. Obras donde el silencio también compone, y donde cada superficie parece sostener una emoción suspendida.

Abrazónicos es el comienzo de un proceso abierto. Un work in progress donde la pintura vuelve a convertirse en espacio de encuentro y donde el color, lentamente, encuentra la forma de abrazar.

CÓMPLICES

Pinturas frescas de Fernando Amengual, Leticia Casati, Marcela Dioverti, Nelson Martinesi

Galería Casa Amarilla (República de Siria 242 esquina Teniente Delgado, Barrio Jara)

Inauguración: Sábado 23 de mayo / 17:00 - 22:00 horas

La exposición se puede visitar hasta el mes de julio

SOBRE EL ARTISTA

Fernando Amengual es argentino, nacido en Córdoba en 1962, y está radicado en Paraguay desde los 90. Trabaja desde siempre en el campo de la imagen, integrando pintura, diseño y fotografía. En su taller, en la Buenos Aires de los años 80, amigos, compañeros y familiares posaban entre charlas y música mientras él los retrataba al óleo. Ha expuesto esculturas, pinturas, objetos y fotos en muestras colectivas e individuales de Argentina y Paraguay desde 1985. Ha sido profesor de Diseño Gráfico y de Diseño Industrial en la Universidad Católica de Asunción (UCA) y es profesor de Dibujo y Pintura por la Escuela Superior de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, de Buenos Aires, y licenciado en Artes Visuales por el Instituto Universitario Nacional de Artes (Argentina).

*Enrique Collar (Itauguá Guasu, Paraguay, 1964) es pintor, fotógrafo y cineasta. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, Buenos Aires. Entre sus muestras individuales más recientes cabe mencionar Sólo a una tarde de distancia 360° (BGN/ARTE Gallery, Asunción, 2022) y Stills / Volume 2 (Gallery WM, Amsterdam, 2023); entre su producción audiovisual, la llamada «Trilogía Paraguaya», integrada por los largometrajes Miramenometokéi (2002), Novena (2010) y Costa Dulce (2013). Actualmente, vive y trabaja en Rotterdam, Países Bajos.