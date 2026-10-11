Cultural
11 de octubre de 2026 a la - 01:02

«Cantando versos de guerra»: una adivinanza por el 11 de octubre

Retratos imaginarios: Natalicio Talavera
"¿Quién sin sospechar que su hora / estaría tan cercana / fundó la revista Aurora / en su juventud lozana?..."

El 11 de octubre de 1867 falleció a los 28 años, víctima de una epidemia de cólera que asolaba los campamentos militares paraguayos durante la guerra de la Triple Alianza, el autor en cuyo homenaje hoy se celebra el Día del Poeta Paraguayo. Había nacido el 8 de septiembre de 1839 en Villarrica del Espíritu Santo, y en El Suplemento Cultural lo recordamos con esta adivinanza.

Por ABC Color
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Un nombre y un apellido

se emboscan como una lanza

ocultos en estos versos:

¡adivina, adivinanza!

Con geométrica armonía

han llegado reunidos

desde su épico universo:

¡la paz de la simetría!

En octosílabo vibrante

ambas voces belicosas

se concilian elegantes.

(Si descubrirlas anhelas,

no abandones la esperanza,

que será tu mejor guía

en las pistas paralelas

de las siguientes estrofas).

¿Qué palabras misteriosas,

paroxítonas gemelas,

resonantes como un coro

–¡adivina, adivinanza!–

forman este nombre sonoro?

De sangre y fuego venablos

por sus vigorosos sones,

¿cuáles son estos vocablos

que agitan los corazones?

***

¿Quién sin sospechar que su hora

estaría tan cercana

fundó la revista Aurora

en su juventud lozana?

¿Quién extremó la virtud

al grado del sacrificio

y solo halló la quietud

como caído en servicio?

[Natalicio]

***

¿Quién a la guerra partió

–como dicen de Mambrú–,

de periodista ofició

y cayó en Paso Pucú?

¿Quién del rifle hizo laúd

para cantar a la bandera?

¿Quién llevó su juventud

a extinguirse en la trinchera?

[Talavera]

***

¿Quién, amando la belleza,

fue a parar sin un lamento

al barro del campamento

y aceptó tal paradoja

sin agachar la cabeza?

¿Quién caminó en esta tierra

de sangre y arcilla roja

cantando versos de guerra?

Con belicosa emoción,

¿quién insufló en sus palabras

latidos del corazón?

¿Quién a su temprana edad

siendo poeta y soldado

tenía ya dos oficios

y de los dos jubilado

fue por la fatalidad?

¿Quién abandonó la función

estando apenas al inicio?

[Natalicio]

***

¿Quién desafió el embate

del miedo a la muerte cierta

y lo tornó en acicate

para su mente despierta,

silencioso centinela,

la víspera del combate?

¿Quién buscando la verdad

se pasó la noche en vela

y solo en la oscuridad

descubrió que el alma vuela

y las balas no la abaten

si toma la delantera?

[Talavera]

Retratos imaginarios: Natalicio Talavera
Retratos imaginarios: Natalicio Talavera