«Cantando versos de guerra»: una adivinanza por el 11 de octubre

El 11 de octubre de 1867 falleció a los 28 años, víctima de una epidemia de cólera que asolaba los campamentos militares paraguayos durante la guerra de la Triple Alianza, el autor en cuyo homenaje hoy se celebra el Día del Poeta Paraguayo. Había nacido el 8 de septiembre de 1839 en Villarrica del Espíritu Santo, y en El Suplemento Cultural lo recordamos con esta adivinanza.

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