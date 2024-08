Sangrientos ilustradores de Sade: Tomer Hanuka

Tomer Hanuka es un ilustrador israelí que vive en Nueva York desde los veintiún años de edad y que trabaja para revistas, sellos editoriales, agencias de publicidad, marcas y estudios fílmicos como Universal Pictures, Lucas Films, Time Magazine, The New Yorker, The New York Times, The Rolling Stone, MTV, Saatchi & Saatchi, BBDo, Nike, Warner Bros, DC comics, Marvel Comics, Random House, Penguin, Microsoft, Playboy, Fantagraphics, Entertainment Weekly, The, American Red Cross, Flaunt, Business Week y Newsweek, entre otros.