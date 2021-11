El tema de la semana

Elizeche explicó que no tenían aún toda la información disponible sobre las modificaciones aprobadas en la cámara baja en sesión extraordinaria del último miércoles, pero que los datos preliminares indican que además de los 1.209 cargos recomendados por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, se le sumaron otros 150 nuevos cargos. Los 1.209 puestos están distribuidos en los organismos de la justicia: Corte Suprema de Justicia, Fiscalía y Ministerio de la Defensa Pública, así como en universidades nacionales; en tanto que 150 incorporados en la plenaria beneficia, principalmente al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y a universidades nacionales. Elizeche explicó que al gasto salarial o servicios personales se reasignó G. 60.000 millones (US$ 8,5 millones) desde unos recortes que se hicieron a otros objetos del gastos de entidades, pero según acotó, aún no tienen precisados qué beneficios se cargaron. Con esta movida se beneficia a Salud Pública para permitir atender el reclamo de médicos en cuanto a reducción de carga horaria, pago de bonificación y aumento salarial; también al MUVH y a universidades nacionales. Expresaron también preocupación al incorporar nuevos cargos y reasignar fondos a servicios personales.