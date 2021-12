Coordinar políticas macroeconómicas

Paraguay asumió la presidencia pro-tempore por seis meses que le fue entregada por Brasil, y el titular de Industria y Comercio (MIC), Luis Castiglioni, resaltó como auspiciosa para nuestro país la extensión de los regímenes especiales de los cuales goza Paraguay en particular; la extensión del régimen de maquila, la prolongación del régimen de materia prima así como la extensión del trato especial y diferenciado en origen, con un promedio de 7-10 años. “Eso automáticamente se va a reproducir no solamente en el fortalecimiento de las industrias maquiladoras, que este año van a batir récord histórico de exportación, con casi US$ 1.000 millones, con un 62% de aumento, sino fundamentalmente con el aterrizaje de nuevas inversiones”, destacó el ministro del MIC.

Comentó que días atrás estuvo hablando con varios estudios y consultorías que están atendiendo a clientes que vienen al país con intención de invertir, y teniendo en cuenta el trabajo que está desarrollando la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), sostuvo que ello permitirá la instalación de decenas de plantas industriales de diversas órdenes.

“Uno de los estudios me dijo que con esta decisión ya se confirma la instalación de cuatro inversiones muy importantes para el Paraguay, en 2022. Entonces, estamos hablando de un logro que significará la creación de muchas industrias, y eso se reproduce en la generación de miles de puestos dignos y formales de trabajo para los compatriotas”, subrayó.

“Creo que es uno de los logros más importantes que hemos tenido, al mismo tiempo de profundizar en el tema de la libre circulación de profesionales, que favorecerá a nuestros profesionales, el tema de la agenda digital. Hay muchos logros y creo que durante la presidencia pro-témpore de Paraguay podremos seguir profundizando todo esto. Puede ser una oportunidad muy interesante para seguir consolidando la unidad del bloque, que para nosotros es prioridad porque Paraguay prioriza Mercosur, que es un componente fundamental de los destinos de nuestras exportaciones”, enfatizó.

