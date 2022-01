La deuda es un activo

Sin embargo, a fin de apuntalar mi teoría contra toda corriente literaria, debemos convenir que la megageneradora de energía eléctrica más grande del mundo no hubiese existido si no se recurría a los empréstitos; esto lo comprenden muy bien los emprendedores multimillonarios de talla mundial, sin excepción alcanzaron metas financieras extraordinarias con plataforma de deudas.

La prueba más clara de que para la Itaipú la obligación es un activo, es su capacidad productiva desde el inicio de su generación, superando con creces el cumplimiento de su compromiso crediticio y con aportes extraordinarios de regalías para ambos países socios del emprendimiento con dinero de créditos; obviamente que para el común del ciudadano e incluso estados se ven de cara con la bancarrota o caen en cesación de pagos por falta de conocimiento o educación financiera.

Mi teoría es simple, sin apalancamiento financiero es improbable cualquier éxito empresarial; insisto, la prueba es la Itaipú Binacional, yacimiento varias veces superior a cualquier mina petrolífera de medida mundial.

Dicho lo anterior, reivindico el libre pensamiento y las opiniones de las mentes ajenas, mi homenaje va a este medio que nunca censuró ni me indujo a línea alguna aunque mi criterio sea fuera del rebaño de la mayoría, y sigo; sin embargo, me asombra la insistencia de notables referentes de este sector, a quienes tuve una estima en algún momento pasado, insisten en una sola arista del desafío, proponer mantener la tarifa con vagos argumentos; hoy incluso se mencionan propuestas para crear componentes para usos sociales como cuentas, fondos o reservas; la verdad que el rótulo es lo de menos, me refiero a un concepto que ayer nomás la masa social inducida por sectores políticos en ciertos casos, apalearon sostenidamente al uso de recursos sociales de Itaipú, una herramienta que la propia entidad utilizó para generar, con poco, extraordinarios activos, notables obras como viaductos de multiniveles, rutas, puentes, estructuras edilicias educativas, servicios de inversión académica para jóvenes a través de concesión de becas de estudios con contraprestación cero de parte del futuro profesional, etc.

En mi largo pasaje por la empresa binacional vi, salvo excepciones, a comitivas de la alta administración que aterrizaron con nombramientos políticos o por decreto presidencial, que en sus primeros pasos profesaban la doctrina del ahorro, austeridad, control de gastos o cualquier estrategia similar, hasta percatarse de que estaban administrando un generador nato de riquezas y sin fines de lucro, ya al término de sus encomiendas, un periodo más desperdiciado, al borde de la incompetencia ante tanto privilegio de mandato, no hacía falta ser un fenómeno del sector energético, ni devorarse el texto del tratado, anexos, ni disposiciones de la entidad, era apenas informarse de una cláusula, la primera, “…aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos hidráulicos del río Paraná…”, tan simple como eso, la Itaipú Binacional no necesita de inventos, está todo pensado, es solo implementar las premisas. Si falta fundamento, sumemos; “Ser una Entidad binacional moderna, colaborativa y comprometida con la integración regional, reconocida por la excelencia en la generación de energía limpia y renovable y por su contribución al desarrollo sostenible del Paraguay y del Brasil”. Está claro que nadie en el mundo personal ni empresarial se enriqueció con los ahorros, salvo que los ajustes de gastos formen parte de un proceso planificado para luego invertirlas en nuevos activos, los ahorradores de dinero son perdedores, siendo de que se trata de una referencia en papel que los Gobiernos los fabrican de manera indiscriminada en el mundo, decayendo su valor por minuto (inflación real).

Cualquier prestador de bienes y servicios, sean públicos o privados deberán llegar a los usuarios finales, en este caso los servicios eléctricos deben ser contraprestados por los clientes, ciudadanos paraguayos y brasileños, quienes deberán sostener con el pago de sus facturas a las comercializadoras ANDE y Eletrobras y estas a su vez a la Itaipú para el funcionamiento sostenible de este conjunto hidrogenerador más grande del mundo; hoy la mayor carga está sobre los usuarios de la margen izquierda, una rareza que deberíamos explotar; no olvidemos que el mayor aprovechamiento, desde el punto de vista de negocio, es para el socio de la otra margen.

Mostramos una increíble improvisación, desconocimiento, falta de planificación, sobre el manejo de asuntos de la Itaipú Binacional, a no ser que la evidencia me indique lo contrario, cada día se ensayan nuevas excusas para sostener la tarifa del servicio productivo de la empresa a rangos actuales, sumado además los barullos de las figuras notablemente enfocadas en metas personales o que priorizan plataformas de movimientos políticos para apalancarse con instigaciones populares y con mágicas ideas de solución de un tema de alto nivel estatal, que a mi entender son prerrogativas del Poder Ejecutivo nacional, Cancillería, Ande, Itaipu… sumaría a los demás poderes del Estado… no se descarta el aporte social y empresarial privado, que no pueden ser vinculantes, pero de opiniones enriquecedoras, están los especialistas técnicos que, en coordinación con la diplomacia, deben dar resultados promisorios para nuestra sociedad.

La realidad es contundente, sin estrategias, sin creatividad, sin conocimiento, sin coordinación, presentarse a negociar ante un gigante con la fuerza y el poder a su favor, nuestra única posibilidad es apelar a la solidaridad del socio mayor. No es lo mío concentrarme en los problemas, prefiero en la solución, y la buena noticia es que el poder, es la capacidad de hacer y no se mide por el tamaño de su territorio en caso de una nación, es por el volumen de su convencimiento, recursos humanos existen en nuestro país, contados son, algunos claramente destacados están en la cantera de la entidad, es cuestión de identificarlos. Responsables somos todos, podemos ayudar con migas de ideas, enfoques, propuestas, talleres, debates, charlas, manifiestos, acciones, etc… una regla clara de los grandes, “hazte responsable de ti y el éxito es tuyo”.

* Exsuperintendente - UC.GP. Itaipú