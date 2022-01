Pobreza extrema trepa pese a ayuda social en A. Latina

La “pobreza extrema en la región sube a 86 millones en 2021 como consecuencia de la profundización de la crisis social y sanitaria derivada de la pandemia”, dijo el organismo técnico de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile sobre la pobreza en la región, cuya tasa general cayó del 33% al 32,1% en 2021, totalizando 201 millones de pobres. El aumento de la pobreza extrema, que pasó del 13,1% al 13,8% de la población, y la leve disminución del indicador general se dieron en el marco de la recuperación económica del 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB) que habrían alcanzado en promedio los países de América Latina durante 2021. “Pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido por encima de los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de Cepal.

De acuerdo a dicho organismo, la tasa de incremento de la pobreza extrema representa “un retroceso de 27 años” en el avance de los indicadores. Brasil y Costa Rica serán los países más afectados por la pobreza debido a los recortes de las ayudas estatales. Del otro lado, Chile y República Dominicana mantendrían sus niveles, apoyados en la continuidad de las transferencias fiscales.

“La recuperación económica de 2021 no ha sido suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la pandemia, estrechamente vinculados a la desigualdad de ingreso y género, a la pobreza, a la informalidad y a la vulnerabilidad en que vive la población”, agregó Bárcena, al presentar el reporte en rueda de prensa virtual. La ejecutiva llamó a mantener las transferencias monetarias de emergencia en 2022 o hasta que la crisis sanitaria esté controlada, ya que fueron claves en gran parte de los países para mantener a raya los niveles de pobreza.

En 15 naciones de América Latina, el gasto público en políticas del mercado de trabajo aumentó del 0,3% del PIB en 2019 al 0,9% en 2020. Sin estas ayudas, según el organismo, la pobreza habría sido mayor en 2020: La extrema habría sido alrededor de 1,8 puntos porcentuales más alta, y la pobreza general habría sido 2,9 puntos porcentuales más elevada en promedio en siete países. Junto con la pobreza aumentó también la desigualdad en América Latina entre 2019 y 2020, lo que quebró una tendencia decreciente desde 2002.

Por otro lado, según la agencia Efe referente a este mismo informe, las ayudas sociales disminuyeron de más de US$ 89.000 millones en 2020 a US$ 45.271 millones el año pasado. El reporte “Panorama Social de América Latina” remarca que la subida de la pobreza extrema es “consecuencia de una reducción de las transferencias de ingresos de emergencia que no se compensan con el incremento de los ingresos por trabajo”. Los países con las peores cifras son Argentina, Colombia y Perú, en donde ambos índices crecieron 7 puntos porcentuales o más, mientras que Brasil fue el único que mejoró, con una caída del 1,8 % en la pobreza y 0,7 % en la pobreza extrema. Entre medias están Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay, con aumentos de pobreza de entre 3 y 5 puntos; Bolivia, México y República Dominicana, con un crecimiento de menos 2 puntos porcentuales, y El Salvador, donde prácticamente no varió.

