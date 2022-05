A los políticos y burócratas solo les interesa la recaudación

De lo que se sabe y demasiado es que no estamos bien. El gobierno conoce de esto y no hace nada pero la gente es la que siente en sus bolsillos lo que ocurre. La economía discurre por un camino sinuoso. Y no estamos bien porque el crecimiento no será mayor al 2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que de suyo ya es mucho, también las variables macro que miden la estabilidad monetaria como igualmente la sostenibilidad fiscal no muestran tendencias positivas, esto es, a favor de la gente.