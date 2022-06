Salario mínimo legal en Paraguay: descripción y evolución (parte I)

El salario mínimo vigente en las economías de América Latina y el Caribe está marcado por claras asimetrías. El ranking de Sudamérica revela que Uruguay lidera como el país donde la remuneración básica es la más alta (US$ 471), seguido de Chile (US$ 459) y Ecuador (US$ 425). La nómina sigue con Argentina (US$ 349), Paraguay (US$ 331), Bolivia (US$ 315), Perú (US$ 282), Colombia (US$ 270), Brasil (US$ 263) y Venezuela (US$ 29). Para el caso de Brasil, el salario mínimo está vinculado a una serie de beneficios y ventajas para el trabajador en el aspecto educativo, sanitario, financiero y económico.