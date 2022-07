El tema de la semana

Añade que la situación actual del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público es compleja y requiere de una solución integral y sostenible. Las proyecciones indican que a partir de 2027, el déficit de la Caja Fiscal se cubrirá completamente con recursos del Tesoro, ya que los aportes durante la vida laboral activa cubren escasamente los beneficios de la jubilación.

Al cierre del ejercicio 2021, el déficit global de la referida caja fue de US$ 167 millones (0,4% del PIB) y la proyección para el cierre de este año es de US$ 224 millones, de los cuales US$ 153 millones corresponden al programa no civil y US$ 71 millones al sector civil, principalmente docente. El saldo rojo de la caja en el mediano plazo es creciente y explosivo, en las condiciones actuales en 2026 se agotarán los superávits acumulados y si se realizan modificaciones, la reservas se agotarán aún más rápido.

Esta semana también la Cámara de Senadores, por mayoría de votos, decidió postergar por 15 días el estudio del proyecto de ley que actualiza los haberes jubilatorios de beneficiarios de la Caja Fiscal. El aplazamiento se debió a la necesidad de efectuar un análisis más profundo y que abarque a todos los sectores que conforman el régimen de pensión, así como el impacto de las modificaciones en las finanzas públicas, destacaron.

Dicha decisión se dio luego de las críticas y de las advertencias realizadas desde el Ministerio de Hacienda, los gremios empresariales y economistas sobre el fuerte impacto que tendrá en las finanzas públicas su aprobación.