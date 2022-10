Activos creados por la Itaipú Binacional generan riquezas

Mientras nos concentramos en las regalías y compensaciones, cercanas a los US$ 500.000.000 anuales remesados por la Itaipú Binacional, que no satisfacen a la clientela paraguaya; mientras, los asuntos de posibles negocios con la contraparte quedan en el olvido, las ideas e iniciativas para un acuerdo beneficioso de partes en condominios son reemplazadas por caprichos caseros con tendencia no más que la desazón con resentimiento de clases, se sumó la sanción y promulgación de una ley cuya aplicación, a mi entender, en el ámbito de las binacionales abrirá un nuevo frente de debate.