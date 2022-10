Criptominerías en Paraguay y su consumo de energía

La empresa del entrevistado se dedica a la importación de equipos fabricados en China y cuenta con el servicio de hospedaje de los equipos en el data center, donde su empresa lleva adelante la minería de criptomonedas. También se dedican a la compra y venta de activos digitales.

El data center que gestiona el empresario cuenta con una potencia eléctrica de 3 millones de Watts (3 MW). Esta empresa tiene en construcción un nuevo data center, que utilizará también 3 MW de energía.

La construcción de los data center se lleva adelante de manera estratégica, cerca de las subestaciones de la ANDE y requieren una inversión inicial muy alta. Sobre el consumo de energía de los equipos para la minería, señala: “1 MW da para 250 equipos Bitmain Antminer S19. Cada uno de estos equipos consume en promedio 3000/3500 watts” (Referente empresario, 2022).

El potencial energético de 3 MW instalado para el data center que se ha tomado como ejemplo se puede comparar con 12 transformadores de 250 KVA, que pueden proveer de energía a 12 manzanas de un barrio, considerando que esta equiparación no cuenta que las casas residenciales no utilizan todo el potencial energético instalado, y este consumo energético no se da las 24 horas al días, como es en el caso de las empresas dedicadas a la criptominería. (Cano, 2022)

De acuerdo con las declaraciones del informante calificado proveniente del sector empresarial de la minería de criptomonedas, en el país existen ocho empresas criptomineras, que cuentan con un nivel de desarrollo importante, entre las que se encuentran varias de capital extranjero, provenientes de China, Canadá, Italia, entre otros países, principalmente del norte global. Las mismas tienen un uso de energía que, en promedio, representa entre 1 a 3 MW, y en algunos casos hasta 6 MW. Al respecto, el entrevistado señaló: “Esto está pasando, acá ya hay gente de China, Canadá, USA, que están montando sus propias granjas, haciendo cosas a gran escala […] Aprovechan el costo de energía que es bajo” (Referente empresario, 2022).

Estas empresas se encuentran agremiadas en la Cámara FinTech, que tiene como principal objetivo la regulación de la actividad minera en el país. Existen además emprendimientos informales, principalmente en Ciudad del Este (incluyendo algunos de capital extranjero, principalmente brasileño), así como en Villarrica, donde ya habrían más de 30.000 máquinas dedicadas a la criptominería.

De acuerdo con los cálculos del entrevistado, en el presente, la actividad de minería de criptomonedas, en su conjunto (empresas formales e informales), consume 100 MW.

Cálculos de los costos económicos

Una empresa de minería de criptomonedas de las que venimos analizando en promedio utiliza unos 2 MW de energía eléctrica. Aplicando la estructura tarifaria actual de la ANDE (no el nuevo tarifario para consumo intensivo) y asumiendo que el consumo de la minera no excede la potencia reservada, se puede estimar que el costo mensual del uso de energía eléctrica ascendería a más de 300 millones de guaraníes (Entrevista realizada a Cano, 2022). Según las entrevistas realizadas, la mayoría de las criptomineras consumen alrededor de los 6 MW.

Siguiendo a este investigador y asumiendo que el consumo de la empresa no excede la potencia reservada, el costo mensual del uso de energía eléctrica ascendería a más de 900 millones de guaraníes (Cano, 2022).

De acuerdo con analistas, tales como Mercedes Canese, Ricardo Canese y el propio Ministerio de Industria y Comercio, ese nivel de consumo energético podría destinarse a actividades industriales que generen valor agregado y empleos de calidad.

Según el representante de la empresa minera, la tarifa de la energía eléctrica representa alrededor del 20% de los costos de esta en las condiciones de desarrollo de su empresa, caracterizada por instalaciones eléctricas de alta calidad y equipos de nueva generación. De acuerdo con las declaraciones de este informante calificado, la actividad criptominera en Paraguay tiene alta rentabilidad, al subrayar que el costo energético nacional es de los más bajos a nivel mundial (Representante empresa minera, 2022).

También se señaló que la refrigeración constituye un elemento que se suma al costo de la energía, por lo cual, el aumento de temperatura provocado por los efectos del cambio climático incidiría en los costos finales de esta actividad económica. El representante de la empresa minera sostuvo que los equipos de nueva generación cuentan con procesos de refrigeración interna, lo cual impacta positivamente en la eficiencia energética y el costo mensual de electricidad, pero implica altas inversiones iniciales (representante empresa minera, 2022).

Es posible observar una vinculación entre la criptominería y el impacto ambiental, considerando un análisis del comercio internacional, donde el uso de la hidroenergía se tendrá que sustituir inexorablemente por el uso de biomasa y la importación de derivados del petróleo que generan fuertes impactos en la emisión de gases de efecto invernadero, y una fuerte dependencia de capitales extranjeros en términos económicos.

Este escenario se agrava frente al descenso de la producción hidroeléctrica debido a las sequías, lo cual impacta tanto en el abastecimiento como en el encarecimiento del costo de la tarifa para las y los usuarios de la ANDE.

Además de ser “altamente dependientes y subordinadas a capitales extranjeros” que tiene la matriz energética a nivel país, es importante considerar ciertos factores climáticos que deben ser tenidos en cuenta en el momento de ubicar a Paraguay como “ambientalmente potable” para la expansión de industrias mineras. Por un lado existen evidencias de que nuestro país está sufriendo los años más calientes de su historia. De acuerdo con Grassi, el 2019 fue el año más caliente desde que se cuenta con registros de temperatura en nuestro país.

Estos dos elementos (las sequías de los últimos años, y el aumento de años calurosos) necesariamente juegan un rol fundamental a la hora de analizar el posible impacto de la expansión de mineras en nuestro país, partiendo del principio que a mayor cantidad de olas de calor se necesitará una mayor inversión para la refrigeración (que como se mencionó anteriormente es parte importante de la inversión), y a menor producción de energía hidroeléctrica mayor será el costo de la tarifa.

Generación de empleo por parte de las mineras

La actividad minera de criptomonedas genera 6 empleos por 1 MW contemplando jornadas de 8 horas de trabajo en empresas que funcionan las 24 horas, es decir, dos puestos de trabajo por cada turno laboral (3 en total) de 8 horas (en el caso que se cumplan las normativas vigentes en términos de derechos laborales), de acuerdo con lo señalado por el propietario de una empresa minera de criptomonedas (representante empresa minera, 2022).

Según el entrevistado, la calificación técnica no es necesaria para la contratación de trabajadores/as para esta actividad económica, aunque se privilegia la contratación de personas con formación en informática (representante empresa minera, 2022). Con ello, y atendiendo las condiciones laborales en el país, se podría deducir que el salario de estos/as trabajadores/as se encontraría en torno al mínimo existente (representante empresa minera, 2022).

El representante de la empresa minera de criptomonedas afirmó que esta actividad económica genera empleo en la fase de construcción de los data center, además de la seguridad y limpieza necesarias para el óptimo desarrollo de la actividad. Por su parte, también incluyó los puestos de trabajo propios del comercio y la logística involucrados en las importaciones de los equipos tecnológicos, junto con otros puestos de trabajo indirectos en el sector de servicios, principalmente informáticos y de comercio exterior (representante empresa minera, 2022).

¿Un paraíso para la minería de criptomonedas?

Paraguay es señalado como un paraíso para el desarrollo de esta actividad económica debido a que cuenta con energía constante, renovable y limpia. Además, la misma se comercializa a partir de una tarifa muy baja en comparación con los precios de mercado existentes a nivel mundial, debido al marco del modelo económico del Paraguay, basado en tres soportes fundamentales: i) la producción y exportación de commodities agropecuarios. ii) la reexportación o triangulación de bienes importados de la extra-zona y iii) la cesión de energía hidroeléctrica a los vecinos (Masi, 2011).

De tal manera, la amplia disponibilidad de energía eléctrica en el Paraguay no ha sido considerada como un factor de producción destinado a un plan económico con base industrial, sino que la misma se convirtió en una mercancía o “commodity”, cedida para promover el desarrollo industrial y productivo de los países vecinos.

Desde el sector empresarial nacional este modelo de desarrollo es visto con buenos ojos, ya que ha resultado beneficioso para los negocios de capitales extranjeros. Esta posición política es relatada de la siguiente manera por el representante de una empresa de criptominería en nuestro país: “Paraguay es un país muy estable, con una moneda muy fuerte, inflación de 3% anual, nunca se tuvo una inflación galopante. Paraguay tiene el tiempo para hacer algo bien” (representante de empresa minera de criptomonedas, 2022).

En este sentido, colocan como elementos claves para la instalación de capitales extranjeros: el costo de energía eléctrica más bajo de la región (menos a US$ 0,05 KWh), energía de fuentes 100% renovables (hidroeléctrica), posición geográfica estratégica, régimen tributario competitivo para el sector privado, constituyendo uno de los más injustos de la región, en el marco de una disciplina macroeconómica con respecto a los mandatos del Fondo Monetario Internacional.

Este esquema se inscribe en un contexto mundial caracterizado por la presencia principal de fuentes de energía no renovables, en un escenario configurado por una importante crisis energética en el marco de una profunda y general crisis climática y ecológica.

Con el formato de instalación de empresas extranjeras con un uso electrointensivo destinado a las actividades mencionadas, el llamado “uso local de la energía” tendría como principal característica la entrega grandes bloques de energía a empresas extranjeras privadas que, a su vez, transferirán el lucro hacia afuera, a partir de las propicias condiciones productivas del país para enriquecimiento y desarrollo de empresas y países extranjeros, sin considerar la necesidad de potenciar el mercado interno, la producción y la tecnología en el país. En este marco se alza la alerta en torno al tope en cuanto al uso total de la energía generada en el país, estimado para la próxima década. A este ritmo, el país terminaría con la necesidad de importar energía del exterior.

Empleo

La actividad minera de criptomonedas genera 6 empleos por 1 MW contemplando jornadas de 8 horas de trabajo en empresas que funcionan las 24 horas.

Energía

Paraguay es señalado como un paraíso para el desarrollo de esta actividad económica debido a que cuenta con energía constante, renovable y limpia.

(*) Energía y Criptomonedas en Paraguay. Uso de la energía electrointensiva de minería de criptomonedas en los escenarios de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú en Paraguay. Esta investigación fue elaborada por en el marco del proyecto financiado por Ford Foundation a través de la organización Derechos Digitales de América Latina.