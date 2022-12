Nueva tarifa en Brasil

Sin embargo, la lectura del primer párrafo de la noticia en la página de la margen izquierda de Itaipú aclara que se trataba de un informe de la “margen brasileña de Itaipú a Energía Nuclear y Binacional SA (ENBPar)”, la reemplazante de Eletrobras, sobre “la composición de sus costos para 2023, considerando que hasta ahora no hay aprobación binacional” para ese ejercicio.

De acuerdo con esa composición, el valor del Costo Unitario de los Servicios de Electricidad de Itaipú “propuesto a la ENBPar para 2023 es de US$ 12,67/kw”, que supone “una rebaja del 38,9% sobre la tarifa actual”.

Agrega el portal brasileño de la entidad binacional que en 2019, el valor nominal de la tarifa era de US$ 22,60/kW, valor que rigió desde 2009. En 2022 hubo una reducción hasta el costo actual de US$ 20,75/kW. La nueva baja era de 12,67/kW, añaden.

Repiten que la tarifa de Itaipú se calcula por el costo y que la mayor parte corresponde al pago de la deuda que contrajo la binacional para la construcción de la hidroeléctrica.

“Con la amortización total a partir de marzo de 2023, la tarifa informada, de manera provisional, busca reflejar el nuevo escenario de costos de la binacional”.

No obstante, la repercusión a nivel local no será igual. Si se llega a reducir la tarifa de Itaipú para el 2023, la ANDE podrá ejecutar las obras de su Plan Maestro, pero no trasladar esa reducción tarifaria al cliente final, indicaron desde la ANDE.