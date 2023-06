El tema de la semana

Al quinto mes del año la entidad cuenta con 227.516 aportantes, que son los funcionarios activos que destinan el 16% de sus ingresos mensuales para la jubilación; y 72.668 jubilados y pensionados que reciben sus haberes cada mes.

La Caja Fiscal está conformada por seis sectores: empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, policías, militares y maestros; es administrada por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones.

La referida entidad registra déficit desde 2015. El año pasado cerró con un saldo rojo de US$ 210 millones y, según las proyecciones de la cartera fiscal, si no se realizan urgentes reformas para el 2027 terminará de usar sus reservas y el Tesoro deberá financiar todo el déficit que se genere en el futuro.

El informe del Ministerio de Hacienda menciona igualmente que de enero a mayo ingresaron en concepto de aportes G. 1,4 billones (US$ 205,6 millones), pero que los gastos sumaron G. 1,9 billones (US$ 266,6 millones), lo que arroja un déficit de G. 444.202 millones (US$ 61 millones al cambio vigente), lo que representa un 23%.

Los sectores que soportan déficit, son: policías, militares y maestros, que registran 72%, 62% y 39%, respectivamente. En tanto, los empleados públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios tienen superávit del 92%, 33%, 2%, respectivamente, de acuerdo con los datos de la cartera fiscal.

Según el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, el costo que deberán asumir los contribuyentes para cubrir el referido déficit llega a los US$ 500 millones.