Exportaciones crecieron en 21%

De acuerdo con los datos, las exportaciones concretadas representaron el 69,8% del total, que alcanzaron US$ 5.874,4 millones. Los envíos registrados aumentaron 21% en el primer semestre del año, en comparación al mismo periodo del año pasado.

Según el reporte oficial, el incremento observado en las exportaciones logradas se encuentra explicado principalmente por los mayores envíos de granos de soja, energía eléctrica y arroz. Así, al primer semestre del año, las exportaciones de soja sumaron US$ 3.783 millones, lo que representa un aumento de 108% con respecto al mismo periodo del año pasado. En cuanto a los envíos realizados bajo el régimen de maquila, alcanzaron los US$ 508,7 millones, superior en 1,1% a lo registrado en el mismo periodo del 2022. Por su parte, las reexportaciones, que representan el 24,5% del total de los envíos, registraron un valor de US$ 2.056,8 millones, con un aumento de 36,1% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Las exportaciones de carne y menudencias bovinas, por su parte, alcanzaron US$ 793,6 millones, representando una disminución de 15,9% con respecto a los US$ D 943,4 millones a junio del año anterior. En términos de volumen, se registró una disminución de 6,3% con respecto a junio del 2022. Chile, el principal destino de la carne y menudencias bovinas, con el 42,6% de participación en el valor total exportado, realizó compras por US$ 337,9 millones, con un volumen de 65,8 mil toneladas al primer semestre del 2023.

Estas cifras representaron disminuciones tanto en valores como en volúmenes del 13,5% y 5,2%, respectivamente. Por su parte, Taiwán, el segundo destino en importancia, registró una reducción en valores en 5,6%, mientras que en términos de volumen registró un aumento del 3,8% con relación al mismo periodo del año anterior. A junio último, un total de 56 países constituyeron los destinos de las exportaciones de carne y menudencia bovina.

Por su parte, las exportaciones de combustibles y energía aumentaron en 2,9%, alcanzando un valor de US$ 768,6 millones y con una incidencia en el total del 0,4 p.p., explicado por el aumento en los niveles de exportación de la energía eléctrica.

Importaciones

Por otro lado, las importaciones en el mismo mes de junio alcanzaron US$ 7.259,6 millones, 1,3% mayor a los US$ 7.163,8 millones registrados durante el mismo período del año anterior. Las importaciones concretadas representaron el 95,9% del total, alcanzando un valor de US$ 6.964,6 millones, un 1,2% superior con respecto al valor del mismo periodo de 2022, mientras que las otras importaciones representaron el 4,1% restante, por un valor de US$ 295,0 millones y con un incremento del 4,1% con respecto al valor acumulado a junio del año pasado. Con estos resultados, la balanza comercial registró un superávit de US$ 1.152,5 millones al primer semestre.

Envíos

