El camino hacia el hub tecnológico de América Latina

Paraguay tiene una oportunidad única para transformar su excedente energético en un sector de alto valor agregado: los centros de datos.

La industria de centros de datos se refiere al conjunto de empresas dedicadas a la construcción y operación de infraestructura digital, almacenamiento y procesamiento de datos a gran escala.

Este informe analiza los impactos económicos y energéticos si se desarrolla este ecosistema, destacando su potencial para:

* Financiar la infraestructura eléctrica en el país, con tarifas más competitivas.

* Generar empleo calificado en tecnología e ingeniería.

* Posicionar a Paraguay como un hub tecnológico en América Latina.

Industria de centros de datos: clave para el desarrollo nacional

Paraguay está en un momento crucial de su historia energética. Con la deuda de Itaipú saldada y una base económica que asegura el manejo de los recursos hasta 2027, las decisiones sobre el uso del excedente energético marcarán el futuro del país.

Este estudio, realizado por el Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FPUNA), demuestra que apostar por la industria de centros de datos es una estrategia rentable y sostenible.

Excedentes de energía eléctrica

Históricamente, el Paraguay cedió gran parte de la energía que no utiliza localmente a los países condóminos de las hidroeléctricas binacionales. En estudios anteriores del GISE, se consideraron distintos escenarios en los que propuso la utilización de los excedentes de electricidad en el Paraguay, para el desarrollo industrial, con lo que se podría llegar a cuadruplicar el PIB hasta el 2040.

Un nuevo análisis toma en cuenta una industria en particular, y su impacto directo en el corto plazo, a su vez clave para la sostenibilidad en el largo plazo. En un análisis con diversos escenarios considerados, se analizó la posible incidencia sobre el sistema eléctrico paraguayo si se utiliza el ingreso generado a partir de la comercialización de energía eléctrica a industrias de centros de datos.

“Se está consolidando un hub tecnológico para desarrollar la infraestructura de data center en Paraguay”, explicó Diego García, presidente de la Cámara Paraguaya de Fintech.

Análisis económico: generación y transmisión

El análisis señala que las industrias de centros de datos son una pieza fundamental para asegurar el financiamiento de las obras previstas, abordando así un problema de larga data que aqueja a la ANDE: falta de fondos para ejecutar inversiones.

De hecho, entre 2024 y 2027, los ingresos proyectados podrían financiar:

* 39% de las inversiones en generación (calculado dividiendo US$ 1.087 millones de ingresos entre los US$ 630,21 millones requeridos).

* 17% de las inversiones en transmisión (estimado al dividir US$ 1.087 millones de ingresos entre los US$ 1.432 millones necesarios).

Estos porcentajes resaltan el potencial de generar ingresos en solo cuatro años, mientras las inversiones planificadas abarcan periodos mucho más largos. En la Fig. 1, se resaltan dichas inversiones de manera anual.

Comparación de costos y beneficios

El costo de oportunidad, según este análisis, representa el valor potencial perdido al elegir ceder energía a Brasil y Argentina en lugar de destinarla a las industrias de centros de datos.

Actualmente, la energía cedida genera ingresos equivalentes a US$ 10/MWh pero solo para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que la venta a centros de datos genera ingresos no solo para el MEF, si no también para la ANDE:

* US$ 39/MWh en escenarios anteriores al ajuste tarifario de ANDE.

* US$ 44/MWh en escenarios optimistas tras el ajuste tarifario de ANDE en 2024.

A lo que se debe sumar el pago de IVA e impuestos aduaneros por la importación de tecnología para el funcionamiento de los centros de datos.

El costo de oportunidad representa los beneficios potenciales que se pierden al elegir una alternativa sobre otra.

En el escenario optimista, los ingresos acumulados por ventas a centros de datos alcanzarían:

* US$ 1.087 millones entre 2024 y 2027, beneficiando directamente a la ANDE.

* US$ 108,7 millones adicionales en IVA para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Con estos ingresos adicionales, podría financiarse la modernización del sistema eléctrico, incluyendo la instalación de tecnologías de transmisión más eficientes, el refuerzo de las redes de distribución urbana, o incluso la promoción de proyectos de electrificación rural que podrían aumentar la cobertura energética en comunidades aisladas de la red.

(*) Sobre el GISE

El Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la Facultad Politécnica UNA está integrado por más de 40 investigadores, que incluye a doctores, masters, ingenieros y estudiantes de grado de varias facultades de la UNA.

Su proyecto insignia es la iniciativa ‘Paraguay 2023, UNA visión de desarrollo’. Se trata de una propuesta de hoja de ruta para transformar el potencial del sector energético del país en desarrollo, especialmente con miras a las oportunidades relacionadas con la renegociación de los términos financieros del tratado de Itaipú´ en 2023.

Los investigadores involucrados en este proyecto pueden ser contactados a través del correo electrónico gise@pol.una.py, el fanpage del GISE-FPUNA en Facebook y las cuentas del twitter @GISE_FPUNA.

(En la próxima entrega, la segunda parte del informe).