Deuda pública: el pago en el primer trimestre aumentó 22,7%

La cartera de Economía dio a conocer esta semana su informe de “Situación Financiera de la Tesorería General” correspondiente al mes de marzo.

El informe detalla los fondos transferidos para la ejecución del presupuesto 2025, con sus respectivas fuentes de financiamiento (recursos del Tesoro, créditos y recursos institucionales).

Los gastos ejecutados incluyen servicios personales, servicios básicos, jubilaciones y pensiones, transferencias, deuda, inversiones, alimentos, medicamentos, combustibles y otros gastos.

En total los recursos transferidos de enero a marzo para cubrir los referidos gastos ascienden a G. 13,9 billones (US$ 1.747,1 millones al cambio vigente), monto que implica un incremento del 22,5% con respecto al mismo periodo del año pasado.

“Las transferencias realizadas en el primer trimestre del 2025, con todas las fuentes de financiamiento, mostraron un crecimiento interanual del 22,5%”, dice el informe de Tesorería.

Añade que, en el caso de los gastos financiados con recursos del Tesoro, se registra un incremento del 20,7%, explicado principalmente por los ítems de medicamentos, servicios personales y deuda.

El costo de la deuda pública

En lo concerniente a la deuda pública, hasta el mes de marzo fueron destinados G. 2,6 billones (US$ 326,5 millones), suma que implica un aumento de G. 484.180 millones (US$ 60,5 millones), equivalentes al 22,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando demandó G. 2,1 billones (US$ 266 millones).

La deuda se pagó con fondos provenientes del Tesoro, que abarca principalmente lo recaudado en impuestos, y con los recursos provenientes de préstamos o emisión de bonos del Tesoro.

Con fondos del Tesoro abonaron G. 1,8 billones (US$ 234,3 millones), que representan un aumento del 23,7%; en tanto con créditos pagaron G. 738.110 millones (US$ 92,2 millones), que implican un incremento del 20,5%.

Según los datos del MEF, el saldo de la deuda pública total, de la administración central y entidades descentralizadas, al cierre del primer bimestre asciende a US$ 18.216,9 millones.

El monto equivale al 40,1% del PIB y revela un aumento de US$ 44,7 millones con respecto al mes de enero y US$ 133,7 millones hasta diciembre del año pasado.

A la administración central le corresponden US$ 16.229,6 millones, que representan el 89,1% de la deuda pública total, 35,7% del PIB; mientras que a las entidades descentralizadas US$ 1.987,3 millones, que equivalen al 10,9% de la deuda total y el 4,4 del PIB.

Saldo

