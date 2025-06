Industria cárnica ve en Singapur una puerta para llegar al Asia

Así lo indicó Daniel Burt, gerente general de la CPC, quien destacó en conversación con ABC cómo Singapur abre un nuevo abanico de nuevas oportunidades, sobre todo para el sector porcino y avícola. “Estratégicamente, nos da otro pie en Asia: Paraguay no tiene una historia muy larga de relaciones políticas y comerciales con el sudeste asiático y esta aprobación abre un nuevo capítulo en la historia comercial internacional de Paraguay”, refirió. Agregó que al estar el Paraguay fuera de China, no se puede “darnos el lujo” de no tener habilitados los mercados del sudeste asiático, que dependen en un 100% de la importación de proteína.

“Hay que destacar también la receta del éxito: la labor del Senacsa y la asociación público privada, donde igualmente participan otros entes como la Cancillería y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), para abrir mercados, eliminar barreras sanitarias y hacernos conocer. Esta seguidilla de apertura de mercados es realmente alentadora”, agregó.

Gran expectativa

Burt explicó que sobre todo para la proteína bovina, los cortes a ser exportados a Singapur dependerán de la demanda del mercado, además de múltiples factores que impactan en la dinámica de intercambio comercial, desde el costo del flete hasta políticas arancelarias. “Ahora por ejemplo estamos viendo el tema político arancelario de EE.UU. y las cuestiones socioambientales de la Unión Europea. Hay muchísimos factores que afectan el negocio y, mientras más mercados tengamos, más posibilidades también de redireccionar nuestros envíos. Singapur se posiciona así como un sello de calidad para Paraguay”, añadió. Enfatizó que independientemente de los valores o volúmenes de venta, Singapur se posiciona como un destino clave para ganar experiencia en el sudeste asiático, aunque mencionó igualmente que hay expectativas de exportar cortes “premium” hasta ese territorio.

“Todo suma. Estratégicamente, este mercado nos dará una mejor visión de lo que es el sudeste asiático, atendiendo que también estamos queriendo conquistar Filipinas a corto plazo. También Corea y Japón están en proceso de habilitación. Mientras más conocimiento y experiencia ganemos en Asia, más oportunidades se pueden presentar”, resaltó.

El gerente general de la CPC indicó que si bien el sector bovino tiene más experiencia, las proteínas avícola y porcina tienen enorme potencial para explotar el mercado de Singapur y, a través de este destino, agregar valor incluso a la producción de granos en Paraguay, que es el principal alimento para estas especies.

Respecto al inicio de los embarques a Singapur, señaló que ahora los frigoríficos tendrán que negociar con los importadores de ese país asiático.

Clave

La industria cárnica local considera que esta experiencia será clave y determinante para futuras aperturas en países como Filipinas, Corea y Japón.