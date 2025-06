Ingresos por binacionales no alcanzan para cubrir intereses de la deuda pública en dólares

Otro mes crítico dentro del análisis descripto se registró en marzo de 2024, cuando los pagos sumaron US$ 121,9 millones frente a ingresos por US$ 39,3 millones, resultando en una diferencia negativa de US$ 82,6 millones, equivalente a una cobertura de 32,2%. De forma similar, en setiembre de 2024, con pagos de US$ 121,5 millones e ingresos de US$ 40,4 millones, la diferencia fue de US$ 81,1 millones, reflejando nuevamente una cobertura por debajo del 35%. Las cifras revelan una alta dependencia del flujo de ingresos mensuales, con meses de alta vulnerabilidad financiera.

En contraste, hubo meses excepcionales en los que los ingresos superaron ampliamente a los pagos de intereses. El caso más destacado ocurrió en junio del año pasado, periodo en el que se registraron ingresos de US$ 151,1 millones frente a pagos por US$ 38 millones, generando un superávit de US$ 113 millones, lo que implicó una cobertura de casi 400%, es decir, se cuadruplicó el monto requerido. Julio de 2023 había sido otro mes con saldo positivo significativo: los ingresos alcanzaron US$ 62,3 millones frente a los pagos de solo US$ 16,6 millones, con una diferencia de US$ 45,7 millones y una cobertura del 375%.

También se observaron meses con diferencias positivas más moderadas. Por ejemplo, cuando los pagos fueron de US$ 13,7 millones y los ingresos alcanzaron US$ 41,8 millones, se obtuvo un superávit de US$ 28 millones, equivalente a una cobertura del 305%, tal como se puede observar en la infografía. Sin embargo, estos episodios positivos son puntuales y no siguen un patrón sostenido en el tiempo.

En lo que va de este año y de acuerdo con los datos oficiales, en enero y febrero los recursos en dólares provenientes de las binacionales lograron cubrir el pago de intereses. No obstante, en marzo el descalce superó los US$ 76 millones y en abril los US$ 18 millones.

En suma, el análisis revela que los ingresos por binacionales no mantienen una relación estable con los pagos de intereses, lo que dificulta una planificación financiera predecible. La alta variabilidad sugiere la necesidad de una gestión más prudente y mecanismos de previsión que mitiguen los efectos de estos desajustes, tanto en términos de caja como en la formulación de políticas fiscales.

Impacto

La brecha estructural entre ingresos y egresos en divisas tiene múltiples implicancias. En primer lugar obliga al Tesoro a recurrir a fuentes alternativas para cubrir la diferencia, entre ellas el uso de reservas internacionales o la adquisición de dólares en el mercado local, lo que incrementa la demanda y genera presiones sobre el tipo de cambio.

En segundo lugar, limita el margen de maniobra de la política fiscal, ya que una parte significativa de los ingresos en moneda extranjera debe destinarse a cubrir compromisos previos, dejando menos recursos para otros fines.

Además, la dependencia de los ingresos de las binacionales presenta riesgos asociados a su variabilidad. Estos ingresos no solo dependen de la generación y comercialización de energía, sino también de decisiones políticas y acuerdos binacionales. Como se vio, caídas abruptas en los ingresos, sin un descenso proporcional en los pagos de intereses, desestabilizan la balanza de divisas del sector público.

En este contexto, la sostenibilidad del financiamiento externo se ve comprometida. La concentración de pagos en dólares en un escenario de ingresos inestables obliga a seguir repensando en más estrategias de gestión de deuda, tal como se viene realizando con la política de desdolarización de la deuda pública o establecer un fondo de estabilización con reservas provenientes de superávits ocasionales, aunque esto demandaría una profunda reforma del gasto público.

Por otra parte, el impacto en el mercado cambiario puede ser significativo, más aún en un escenario de alta incertidumbre internacional. En la medida en que el Banco Central del Paraguay (BCP) deba intervenir con mayor frecuencia para abastecer la demanda de dólares provocada por pagos al exterior, se reduce su capacidad de control sobre otros factores monetarios y se expone al riesgo de pérdida de reservas internacionales. Por tanto, la evolución de los ingresos por binacionales frente a los pagos por intereses de deuda refleja un desequilibrio estructural que estaría presionando tanto al fisco como al mercado cambiario. En efecto, la cobertura de los pagos de intereses ha sido insuficiente en la mayoría de los meses analizados, con variaciones negativas que, en promedio, superan el 20% y, en casos extremos, por encima del 95%. En consecuencia, esta dinámica exige una respuesta integral que incluya la diversificación de fuentes de divisas, ajuste en el perfil de la deuda y mayor previsibilidad en los ingresos energéticos del Estado.

Flujo

Dificulta

