Lejos aún de la energía garantizada

La generación de central hidroeléctrica Itaipú en octubre último fue de 5.811 GWh, 3% superior a su producción del mismo mes de 2024 pasado y 11% superior a la del mes anterior.

La generación acumulada entre enero y octubre de este año fue de 58.455 GWh (1 GWh = 1000 MWh), 8,97% superior a la producción del mismo periodo de 2024.

En lo concerniente a los diez meses transcurridos de este año, la generación fue mayor entre febrero y agosto, comparándola con la del mismo lapso de 2024. Solo en enero y setiembre la producción fue menor que la correspondiente a los mismos meses del ejercicio precedente. Una tendencia se manifiesta, la producción de todo el ejercicio 2025 alcanzará 70.000 GWh.

Nuestras fuentes apuntan igualmente que el 2025 sería el segundo año, consecutivo, en que la entidad binacional logrará superar la marca de los 75.000 GWh, o sea, la producción no alcanzará la cantidad establecida como energía garantizada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tasa local de aprovechamiento

En lo concerniente a la tasa paraguaya de aprovechamiento de la energía de Itaipú, nuestras fuentes reiteran que en octubre último la ANDE retiró 2.358 GWh de Itaipú, que representa un incremento del 37% con relación a la cantidad que retiró el mismo mes del año pasado y 7 % superior a la que usó el mes anterior.

La energía que retiró la ANDE en octubre último de Itaipú representa el 41% del total que generó la binacional en ese mes.

La ANDE, entre enero y octubre últimos retiró 20.752 GWh, 24,03% más energía que la que retiró en similar período del 2024.

De enero a octubre de 2025, la ANDE usó el 36% del total que generó la central paraguayo-brasileña en el lapso mencionado.

Si cotejamos las cifras de ambos ejercicios, el 2025 con el 2024, comprobaremos que la ANDE retiró menos energía en los tres primeros meses y que desde abril trajo una mayor cantidad que el mismo mes del 2024. Coincidentemente, en ese mes la ANDE comenzó a usar una menor cantidad de energía generada en Yacyretá.

En lo atinente a la cesión de energía paraguaya al Brasil, destacan nuestros informantes que en octubre último fue de 548 GWh, o sea, 50% menos si la cotejamos con la que cedimos en el mismo mes del 2024 .

Detallan nuestras fuentes que la energía paraguaya en Itaipú, cedida al Brasil entre enero y octubre de este año fue de 8.476 GWh, 16,01% menos en comparación con la cantidad cedida en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a las transferencias de recursos financieros desde la binacional al Estado paraguayo, apuntan que entre enero y octubre de este año alcanzó US$ 398.837.200, monto 14% inferior al que transfirieron en similar período del año precedente:

- Cesión de Energía: US$ 143.914.500, 25% menos respecto a la suma que recibió el país en el mismo lapso de 2024.

- Royalties: US$ 207.547.300, 7% menos respecto a la cantidad que recibió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el mismo periodo de 2024.

- ANDE: US$ 47.375.400, 1,5% menos que el año pasado.

La generación de enero a octubre de 2025 respecto a similar periodo de 2024 aumentó 9% pero los royalties transferidos se redujeron en 7% y la cesión de energía mermó un 16%, en tanto que la compensación pagada por cesión de energía se redujo 25%.

Para las fuentes consultas, las transferencias oficiales que publican, así como los datos técnicos de generación y cesión de energía que son indicados en el Tratado de Itaipú no corresponden al mismo periodo.

Sobre el acuerdo de entendimiento Peña/da Silva del 2024, vigente hasta finales de 2026, nuestros informantes señalan que en octubre este año se alcanzó el 67% del monto total prometido (sin considerar los gastos sociales) con un 74 % alcanzado por los royalties, 54% por Cesión de Energía al Brasil y 89% de transferencia a la ANDE.

Los especialistas consultados, cuando se les pidió que pusieran en relieve las aristas más agudas de su trabajo, enumeraron las siguientes:

1.- La generación de Itaipú en octubre fue de 5.811 GWh, 3% superior a la del mismo mes del año pasado y 11% mayor a la del mes anterior.

2.- La generación de la central paraguayo-brasileña entre enero y octubre últimos alcanzó 58.455 GWh, 9% superior a la del mismo periodo del 2024.

3.- Las fuentes consultadas estiman que en todo el 2025 Itaipú generará unos 70.000 GWh, el segundo año, consecutivamente, en que no alcanzará marca correspondiente a la energía garantizada, o sea, 75.000 GWh)

4.- En octubre último la ANDE retiró de Itaipú 37% más de energía que la que retiró en el mismo mes del año anterior, 7% superior a la del mes anterior.

5.- La ANDE, en octubre de 2025 retiró el 41% del total que produjo Itaipú.

6.- La ANDE, entre enero y octubre del 2025, trajo 24% más energía desde Itaipú respecto al mismo periodo de 2024.

7.- El porcentaje de utilización de la energía de Itaipú por la ANDE entre enero a octubre del 2025 fue de 36%.

8.- Entre abril y octubre la ANDE retiró más energía desde Itaipú que la que retiró en los mismos meses del 2024, coincidente con el menor retiro de energía desde Yacyretá.

9.- La energía paraguaya de Itaipú cedida al Brasil entre enero a octubre del 2025 tuvo una disminución del 16% respecto al mismo periodo del 2024.

10.- Las transferencias al Estado paraguayo publicadas por Itaipú, correspondiente al lapso enero/octubre de este año, alcanzaron US$ 398.837.200, 14 % inferior al mismo periodo del año anterior.

11.- El acuerdo Peña-da Silva del 2024 implicaba US$ 1.250. millones para el Paraguay por año Si excluimos los gastos sociales (de cuya ejecución no disponemos), el monto a ser transferido en el 2025 debería ser de US$ 600 millones.

12.- Las transferencias por cesión de energía, royalties y beneficios de la ANDE, de enero a octubre de 2025, llegaron al 67 %, pero aún quedan dos meses para saber si llegan a la meta informada.

13.- Las transferencias realizadas a la ANDE llegan hasta octubre de 2025 al 89% del valor prometido.

Diez meses de producción

La generación acumulada entre enero y octubre de este año fue de 58.455 GWh, 8,97% superior respecto a la producción del mismo periodo de 2024.

Más Itaipú, menos Yacyretá

Coincidentemente, desde abril de este año, la ANDE comenzó a utilizar una menor cantidad de la energía generada en Yacyretá.

Aumentó, pero disminuyó

La generación de enero a octubre de 2025 respecto a similar periodo de 2024 aumentó 9%, pero los royalties transferidos se redujeron 7%.

Transcripción de Ramón Casco Carreras