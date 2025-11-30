Petróleo sube impulsado por EE.UU.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en enero ganó un 1,04% a 63,13 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes subió un 1,21% hasta 58,65 dólares.

“El mercado observa muy atentamente la evolución de la situación respecto al potencial acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania”, explicó a AFP Phil Flynn, de The Price Futures Group.

El Kremlin confirmó el miércoles la visita a Moscú la próxima semana del enviado especial estadounidense Steve Witkoff para discutir con el presidente Vladimir Putin caminos para cerrar el conflicto.

La capacidad de exportación de Rusia resulta determinante para el precio del petróleo, ya que es el tercer productor detrás de Estados Unidos y Arabia Saudita.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Un alto el fuego podría aumentar la oferta de crudo en el mercado”, dijo Flynn, lo que ejercería presión a la baja sobre los precios internacionales del petróleo.

Las sanciones contra el sector petrolero ruso, incluidas las de Washington contra Lukoil y Rosneft, dos gigantes de los hidrocarburos, podrían levantarse.

A la espera de “progresos” concretos en el ámbito geopolítico, los precios se sostuvieron el miércoles por el informe semanal de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), dijo Phil Flynn.

El informe de reservas mostró un aumento inesperado en los inventarios comerciales de petróleo crudo en Estados Unidos, lo que en teoría podría afectar negativamente los precios.

Entre US$ 59 y US$ 63

El precio del Brent del Mar del Norte ganó un 1,04% a US$ 63,13. El barril de West Texas Intermediate (WTI) subió un 1,21% hasta 58,65 dólares.