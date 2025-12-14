Hidroeléctricas y cambio climático

El promedio de afluencia del río Paraná en el año 2021 alcanzó tan solo 4.200 m3/s cuando lo normal es de aproximadamente 11.700 m3/s. Esto, evidente y consecuentemente, impacta en la generación de energía. Además, la probabilidad de recurrencia de estos eventos extremos es alta, considerando los continuos impactos del cambio climático.

Itaipú tiene una Asesoría de Energías Renovables desde el año 2008, la cual ha desarrollado numerosas actividades que han contribuido a las buenas prácticas reflejadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Sin embargo, fue a consecuencia de dicha crisis hídrica del año 2021 que el Consejo de Administración, la máxima autoridad de la entidad, impartió directrices al Directorio Ejecutivo, mencionando en diversas plenarias que la entidad debía: “aumentar la capacidad instalada con energía solar” (RCA 307 de 2021).

Asimismo, en plenarias anteriores del Consejo también se recomendó la utilización de unidades de almacenamiento con relación a la crisis hídrica (RCA 305 de 2021).

El aumento de la capacidad instalada con otras fuentes renovables también fue reiterado, con mayor énfasis en la siguiente plenaria (RCA 309 del 2021) y continuaron las reiteradas recomendaciones sobre energía solar, hidrógeno verde, almacenamientos, en posteriores plenarias (RCA 311 del 2021, RCA 315 del 2022, y RCA 321 del 2023).

Todo ello, evidentemente, porque al existir poca agua hay menor generación de energía; entonces el objetivo era incrementar la producción energética con otras fuentes que sigan siendo renovables, es decir, que no dañen el ambiente y, a su vez, la justificación de unidades de almacenamiento era en caso de que haya vertimiento a solicitud de países río abajo, para continuar con el aprovechamiento energético a pesar de situaciones en las que no exista mucha demanda.

Grupo de trabajo

Fue así como, en abril del 2022, el Directorio Ejecutivo crea un Grupo de Trabajo binacional para estudios sobre el aumento de la capacidad con energía alternativa (energías renovables), cuyo informe, tras aprobación de una prórroga solicitada, debía ser presentado en octubre de 2023. Posteriormente, en el 2024, Itaipú comunicó el llamado a licitación para el proyecto piloto de plantas solares flotantes en el embalse, de 1 MW y, en el 2025, el Directorio Ejecutivo autorizó la implementación de su primera planta solar flotante de 1 MW en la margen derecha paraguaya.

Como antecedentes, la represa Tres Gargantas en China ya había realizado el aumento de su capacidad instalada con energía solar, a través de paneles solares colocados en el coronamiento de la represa, evento que también fue mencionado por el Consejo, puesto que dicha represa se construyó siguiendo el modelo de Itaipú. También en Brasil, la represa Sobradinho en el Estado de Bahía, ya había inaugurado una planta solar flotante de 1 MW; y otras hidroeléctricas, como la Verbund en Austria, ya utilizan diariamente unidades de almacenamiento que están interconectadas con el sistema de interconexión nacional (SIN) de su país para atender los picos de demanda energética y evitar cortes en el suministro de energía eléctrica a la población.

Estos ejemplos son sin duda una forma de adaptación e innovación de hidroeléctricas para enfrentar eventos extremos como sequías y, de esta forma, Itaipú pasará a formar parte del grupo de vanguardia de hidroeléctricas que aumentan su capacidad instalada con otras fuentes renovables de energía, como la solar.

Cambio climático

La probabilidad de recurrencia de estos eventos extremos es alta, considerando los continuos impactos del cambio climático.

(*) Miembro del Comité de Aplicación, Convención Global del Agua; exconsejera paraguaya de Itaipú.