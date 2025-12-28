Las deudas sociales y económicas de Itaipú

Cadop: es el organismo técnico-político más elevado de la binacional y está compuesta por los directores técnicos del Paraguay y Brasil, además del gerente técnico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el gerente comercializador de Empresa brasileña de Participaciones en Energía Nuclear y Binacional (ENBpar).

Comité de Estudios para Evaluación del Costo del Servicio de Electricidad (Cecuse): es la comisión de estudios del costo del servicio de electricidad de IB, compuesta por funcionarios de la dirección financiera, paraguaya y brasileña, acompañados por funcionarios técnicos de la ANDE y ENBpar. Esta Comisión recibe las orientaciones del Cadop y realiza los cálculos de los presupuestos anuales, las proyecciones de generación y su consecuente tarifa anual. Los resultados de estos estudios forman los ANEXOS que se oficializan mediante las famosas RDE (Resolución del Directorio Ejecutivo); y las RCA (Resolución del Consejo de Administración).

Recordemos también que la tarifa de Itaipú es igual al cociente resultante de la división de la producción total por el costo anual. En otras palabras, como Itaipú es una entidad sin fines de lucro, el producto obtenido, la energía, debe reflejar exactamente su gasto en obtenerlo.

Uno de los ítems del costo del servicio de electricidad está compuesto por el “resarcimiento”, es decir, el pago a la ANDE y a la ENBpar, en partes iguales, a título de fiscalización, administración y supervisión relacionadas a la binacional. Esto fue definido arbitrariamente en el equivalente de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América por gigawatt-hora generado y medido en la central hidroeléctrica. Aproximadamente US$ 40.000.000 anuales para cada uno de los socios.

Otra cuestión que el lector necesita saber es que los excedentes en 50 Hz, cedidos al socio condómino y transportado a través de cuatro líneas de transmisión, LT de 500 kV, salen desde la casa de máquinas y van hasta las industrias paulistas y paranaenses, sin ningún impedimento técnico, diplomático o político.

En los generadores, tanto de 50 como de 60 hertz, se producen energía eléctrica en 20.000 voltios, es decir 20 kV. De los generadores son llevados vía ductos especiales con un aislante gaseoso especial, el SF6, hasta unos transformadores que lo elevan a 500 kV; de aquí van a la Subestación Margen Derecha (SEMD), de donde, finalmente, llega a la Subestación Furnas ubicada a 10 km del patio de la “binacionalidad”.

Antes del gobierno de Fernando Lugo, un teólogo, y Federico Franco, un médico, el 90 % de la energía producida en los 20 generadores iban directo al Brasil. Durante estos dos gobiernos se construyeron las instalaciones necesarias para poder disponer libremente de nuestra energía. Esa era la intención y se veía claramente la tendencia. Desde dicha Subestación llega hasta la de Ibiuna, San Pablo, a 810 km de Foz de Yguazú. Un buen estadista tiene buen juicio; un oportunista solo conocimiento.

Volviendo al rol de administrador y supervisor de la ANDE nos preguntamos: ¿Tiene conocimiento de la existencia de una LT 66 kV que sale del patio número 3 de la SEMD y transporta energía de 50 Hz hasta Foz de Yguazú y seccionada en la Subestación de la Compañía Paranaense de Energía, Copel?

Si la respuesta es afirmativa; ¿la energía entregada a dicha compañía bajo qué concepto sale? o, ¿forma parte de la cesión de excedentes de Itaipú? Si se aclaran los conceptos quedaremos tranquilos. Habrá conocimiento para el lector.

Esa clase de preocupaciones y ocupaciones es enteramente de la ANDE, que forma parte de dos colegiados de Itaipú, el Cadop y el Cecuse. En pocas palabras, la ANDE tiene un amplio conocimiento del presupuesto y de los cálculos tarifarios.

Entonces, ¿por qué acepta pagar un sobrecosto de su propio producto? ¿Cómo se tipifica un crimen donde un “supervisor” perjudica a su propia institución?

Recordemos también la “apropiación patrimonial” de los recursos de la ANDE por parte de la IB, correspondientes a los años 2024/2025 y futuramente del 2026 por las pérdidas del Acuerdo Operativo (AO) Santi–Lula. ¡Son millones de dólares! ¿En qué oficina del Estado se cocinará o se blanqueará ese perjuicio?

* ¿Dónde y quiénes calibran los medidores de potencia y energía de la Central Hidroeléctrica?

* ¿Participa la ANDE como administradora y supervisora en esas actividades?

* ¿Dónde son cuantificados o medidos los excedentes de 50 Hz, en la CHI?

* ¿Se hacen en la Subestación Margen Derecha, SEMD, en Furnas, Foz de Yguazú, o en la Subestación Ibiuna San Pablo?

* ¿Se contabilizan las pérdidas técnicas por la distancia?

Recordemos que el efecto Joule, es decir el calor emanado en un conductor o artefacto eléctrico por el paso de la energía, también se mide. Recíprocamente, ¿dónde es cuantificada o medida la EE que compra la ANDE de fuente IB? ¿Se contabiliza, con o sin pérdidas técnicas? Si se responde estas preguntas habrá, por lo menos, conocimiento.

No siempre un gobernante con mucho conocimiento, aunque sea en universidades extranjeras, tiene sabiduría. Por cuestiones parecidas a esto es que el rey Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo y no conocimiento.

*Ing. Agrónomo, Electricista y Lic en Teología. Msc en Planificación y cursante en lenguas semíticas Universidad Hebrea de Jerusalén. Exsuperintendente de Energías Renovables de IB.