Indicadores de Itaipú y Yacyretá en el 2025

Generación disponible de las binacionales

Las centrales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, en el lapso comprendido entre enero y noviembre del 2025, exhibieron un comportamiento desigual. Itaipú, por ejemplo, de acuerdo con los registros de la misma entidad, incrementó su generación en un 10% respecto al mismo período de 2024, en tanto que Yacyretá aumentó su producción en apenas 1%.

Fuentes técnicas independientes del sector Energía de nuestro país, en las que aún prefieren el anonimato, añaden un detalle que pocos analistas tienen en cuenta o lo practican: el examen conjunto del comportamiento de las hidroeléctricas binacionales.

Si nos situamos en esa perspectiva, en el lapso de referencia (enero-noviembre) concluiremos que hubo un aumento del 7,95% en la producción de las hidroeléctricas binacionales respecto al mismo periodo del ejercicio precedente.

En su recorrido analítico de los informes disponibles, los técnicos que consultamos subrayan que solo en enero pasado, la energía generada en ambas binacionales fue inferior a la que se dio en el mismo mes, pero del de 2024. En los meses siguientes, de febrero a noviembre, la generación conjunta de las mismas fue mayor, “principalmente por el aporte de Itaipú”, advierten.

Energía paraguaya en las binacionales

En un segundo enfoque, el que más interesa en Paraguay, nuestras fuentes se refirieron a la tasa paraguaya de aprovechamiento de la energía de los dos complejos hidroeléctricos, el paraguayo-brasileño, así como el paraguayo-argentino.

Ya en esa perspectiva, detuvieron su proyección en el siguiente dato, para subrayar y exponer que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) utilizó el 32% de la energía generada en el lapso en estudio (enero/noviembre de 2025) e inclusive los desmenuzaron: reiteraron que Itaipú suministró el 35% del total y Yacyretá 19%.

... Y, lo más importante, de la energía generada en las dos centrales, el Paraguay utilizó de su energía el 65%. En otras palabras, de la energía paraguaya en Itaipú, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) retiró 70%, mientras que de Yacyretá trajo el 38% de la energía paraguaya.

Al alcanzar este nivel del análisis, en una de pausa en la exposición de los datos coyunturales de las hidroeléctricas, conviene recordar que el Art. XIII del Tratado de Itaipú establece lo siguiente: “La energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico Itaipú ... será dividida en partes iguales entre los dos países, siendo reconocido a cada uno de ellos el derecho de adquisición ... de la energía que no sea utilizada por el otro país para su propio consumo”.

El Tratado de Yacyretá, también en su Art. XIII, establece que “La energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico ... será dividida en partes iguales entre los dos países”. El mandato es similar en los dos Tratados. La diferencia en el Tratado de Yacyretá se localiza en la utilización del excedente por una de las partes; en rigor ese excedente siempre fue paraguayo, por razones que omitimos por sabidas. “... siendo reconocido a cada uno de ellos (países) el derecho preferente de adquisición de la energía que no sea utilizada por el otro país para su propio consumo” (las negritas son nuestras).

Derecho preferente de adquisición no significa derecho a la confiscación, tal como sucede hace 41 años en Itaipú y 31 años en Yacyretá. La concesión que, en definitiva, el tratado hace se refiere al derecho que igualar la mejor propuesta, en una subasta, por el excedente. Esto, reiteremos, nunca se respetó en Itaipú y mucho menos en Yacyretá, pese a que los negociadores que lo redactaron y legisladores que lo sancionaron, en Yacyretá no tuvieron tiempo de borrar la frase.

En el caso de Itaipú, si bien el artículo en cuestión la segregó, la historia del Tratado, su contexto, el Derecho Internacional, según varios especialistas, le confieren la vigencia que le niegan, inclusive los gobiernos de turno de nuestro país.

El Acta Final de Foz de Yguazú consagra esa manera absolutamente normal y justa de negociar el excedente paraguayo. Debido a la amnesia que sufrieron sus negociadores, así como los legisladores responsables de la concesión, no incluyeron, en forma expresa, la frase en el Art. XIII.

No obstante, el Acta de Foz figura en el Considerando del Tratado, luego, en el peor de los casos, deberá tenérselo en cuenta en toda negociación.

Una vez fundamentado el derecho incuestionable del Paraguay al 50% de la energía que produzcan los aprovechamientos hidroeléctricos Itaipú y Yacyretá, los técnicos consultados retomaron su explicación sobre la utilización de la energía que generaron las centrales binacionales en nuestro país.

Según el detalle que expusieron, la empresa eléctrica estatal paraguaya, entre enero y noviembre del año pasado utilizó 11,6% más de la energía generada en las binacionales respecto al mismo periodo del 2024.

Del conjunto subrayaron los datos de marzo y abril de 2025, que llaman la atención porque fueron inferiores a los de los mismos meses del 2024.

Agregan que entre mayo y setiembre se observó un incremento mensual de 17% al 23% respecto a los mismos meses del año pasado.

Cesión de la energía paraguaya en las binacionales

Si en los once meses del año que acaba de pasar, el mercado nacional pudo aprovechar el 6% de su energía, quedó errante un 35%. Mejor, la República del Paraguay “cedió” a sus socios en Itaipú y Yacyretá el 35% faltante.

Los especialistas consultados detallan que la energía cedida en las binacionales en los once meses del 2025 fue del modo siguiente: en Itaipú, el 30% y en Yacyretá el 62%.

Apuntan que solo en noviembre, en ambas binacionales, cedimos 35% con respecto al mismo mes del año pasado.

Agregan, en forma más detallada aún que en noviembre del ejercicio precedente, la energía que cedió nuestro país en ambas binacionales entre enero y noviembre de 2025, fue 1,8 % superior a la del mismo periodo del año anterior.

La “cesión de energía”, aún cuando se intentó, sigue intentándose, que rija una “compensación” de la parte beneficiada, choca frontalmente contra los principios de igualdad de los que establecen los Tratados.

Los gobiernos de turno de nuestro país, así como del Brasil y la Argentina, sustituyen el principio de adquisición de la energía excedente en Itaipú -stricto sensu- paraguayo, “a justo precio” (Acta Final de Foz de Yguazú, numeral 4) por la pretendida compensación, que en los 41 años de producción de Itaipú no alcanzó siquiera los US$ 5/MWh cedido en Itaipú.

En Yacyretá, binacional en la aún se parapetan detrás de un instrumento diplomático impugnado por el Legislativo (Nota Reveral de 1992) y, en el presente, del Acuerdo Peña/Milei, que rige desde el 11 de junio de 2025 con la función de reducir su costo del servicio a US$ 28/MWh, el valor unitario de “compensación” no llega a los US$ 10/MWh, con el histórico agravante de la morosidad argentina en el plazo acordado para honrar este compromiso, excesivamente costoso para nuestro país.

Luego, las inminentes renegociaciones de los Anexos C de ambos Tratados y, por ende, de los dos tratados, porque el tiempo y el derecho internacional lo establece, la cesión-compensación deben cancelarse definitivamente y retomar el criterio marcado por el Acta Final de Foz de Yguazú: adquisición-venta a justo precio mediante el mecanismo más justiciero y lógico: la subasta pública en la que nuestros socios tendrán el privilegio de igualar la mejor oferta, si las alternativas de la misma así lo exigen.

Como ya se hizo habitual, nuestras fuentes pidieron resumir su informe en las siguientes conclusiones:

- Entre enero y noviembre del 2025, las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá generaron 79.699 GWh, cantidad que representa un aumento del 8% respecto a la generada en el mismo periodo del 2024.

- Entre enero y noviembre de 2025, la central paraguayo-brasileña produjo 10% más de energía, en tanto que La paraguayo-argentina generó 1% más que en similar período de 2024 (enero-noviembre.

- Del total de energía que las centrales binacionales generaron en el lapso y año de referencia, nuestro país aprovechó el 32%. De Itaipú retiramos 35% y de Yacyretá 19%.

- Nuestro país utilizó el 65% de lo que le corresponde de las binacionales, entre enero y noviembre, 2025; 70% provino de Itaipú y de Yacyretá el 38%.

- ANDE, en el lapso en estudio, usó 12% más de la energía generada por las binacionales respecto al 2024.

- La energía paraguaya cedida en las binacionales entre enero y noviembre de 2025 alcanzó el 35% de la que pertenece al Paraguay en las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá.

- Entre enero y noviembre de 2025, el Paraguay cedió al Brasil y a la Argentina 1,8% más energía que en el mismo periodo del ejercicio 2024.

Venta, pero a justo precio

La cesión-compensación deben cancelarse definitivamente y retomar el criterio del Acta Final de Foz: adquisición-venta y a justo precio.

Ramón Casco Carreras