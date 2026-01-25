Lavado de activos mediante premios de suerte

Por consiguiente, los criminales proponen la compra del billete ganador a cambio de otro importe, uno más elevado, pues bien, ante el billete de lotería no tendrán problemas con la declaración y no se preocuparán por las cuestiones tributarias. Así, una vez comprado el premio (real), los miembros del ilícito, van y cobran el dinero, y desde ahí ingresan libremente al sistema financiero lícito para generar inversiones dentro del campo económico.

Así, de acuerdo a dicha línea fáctica, la tipología se amplía bajo la operación de “compra de premios por parte de una organización delictiva”, para luego iniciar el aumento súbito del patrimonio del grupo criminal, que atribuyen a ganancias en loterías o juegos de suerte. En otro sentido, se ha informado, además, de la declaración de premios “ficticios” que supuestamente son obtenidos en el exterior, es decir, las asociaciones criminales han perfeccionado esta tipología que involucra a personas que viajan al exterior y simulan traer un premio obtenido en dicho lugar, y luego, empiezan a invertir dentro del país local.

Conforme a lo expuesto precedentemente, se ha dimensionado que la organización delictiva busca contactar a una persona para que, a cambio de una “comisión” más un viaje gratis al exterior, proceda a simular la adquisición de un premio en bienes y/o dinero. Es que, para que dicha trama resulte elocuente, se utilizan documentos falsos o adulterados como una especie de certificación de la obtención de supuesto premio.

Subsiguientemente, el esquema trasciende fronteras, pues bien, la persona que viaja es contactada por un agente de la organización delictiva, para entregarle las divisas en efectivo o el bien que deben ser llevados al país local. Así, cuando el sujeto regresa al país local, pasa por todos los controles aduaneros para ingresar las divisas y/o bienes obtenidos como premio, por su supuesta participación en un concurso o evento en el exterior.

Es así que, este es uno de los métodos utilizados por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita. Lo que debe ocupar claridad es que estos esquemas de lavado de activos (LA), siempre parecen estar construidos de manera similar, no obstante, cada vez más, buscan desvirtuar las señales de alerta sobre actividades sospechosas.

En tal efecto, la adquisición de tiquetes de pago de loterías y/o juegos de suerte, se encuentran dentro de una ocurrencia “transversal” al sector de juegos de azar, y también, se suelen direccionar para el cobro a través de una persona o varias buscando en algunos casos que sean objeto de reporte por premios individuales o acumulados. En tanto, lo que se destaca es que el beneficiario inicial (real) del premio, termina aceptando un acuerdo (irregular), en vista a que accede a formar parte de una línea de dinero o bienes de procedencia ilícita. Cuando el integrante de la organización delictiva reclama el premio del que se descuentan los impuestos correspondientes, no es pérdida para la organización, sino más bien es un puente de acceso directo al sistema financiero, y con ello, mantener disponibles los recursos para la organización delictiva.

Sin embargo, existen casos en los que la organización apunta a los lugares de venta (directamente), y bajo dicha iniciativa, se establece un lazo con la cajera del punto de venta, para luego solicitar informes sobre si alguno de sus apostadores gana un premio de valor considerable, y una vez suministrado los datos del cliente ganador, la cajera termina con un beneficio por la información. Con los datos suministrados, se intercepta al cliente ganador y se le ofrece comprarle el premio por su valor total, sin los descuentos de ley. Por ende, las organizaciones criminales buscan ingresar cada vez más “colaboradores” en las empresas de juegos de suerte.

Definitivamente, la industria del juego de suerte se encuentra en crecimiento, pero también va alcanzando nuevos riesgos ante el desarrollo tecnológico, es decir, se ha transformado en una actividad transfronteriza. Es que uno puede participar en juegos en línea, situados en diferentes lugares de todo el mundo. Por tanto, estos sucesos también pueden tener un impacto significativo respecto a los riesgos del LA, por lo que se precisa implementar mayor cautela económica/financiera.

(*) Docente Investigador de la Carrera de Derecho de la Universidad Americana. Doctor en Derecho Universidad Nacional de Rosario - Argentina (UNR). Doctor en Ciencias Jurídicas UNA. Posdoctor en Ciencias (PD Cs.) - Mención Investigación Científica. Magíster en Ciencias Penales. X: @MatiasGarceteP