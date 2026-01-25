¿Vemos solo la punta del iceberg?

Entre todos los aportes, algunos anónimos y otros bien identificados, uno llamó mucho la atención, pues se refería al ex presidente argentino Arturo Illia, quien dejó frases que “resaltan su honestidad, austeridad y compromiso democrático” destacando pensamientos como: “No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender”. Mencionaba también su énfasis en “enseñar y vivir con el ejemplo, con el ejemplo y con el ejemplo, además de su defensa de la libertad de pensar y la educación como base social”.

Hemos lanzado algunas preguntas cuya secuencia de respuestas constan a continuación:

Pregunta 1: ¿Dónde es cuantificada o medida la energía eléctrica que compra la ANDE de fuente IB? ¿Se contabiliza, con o sin pérdidas técnicas?

Respuesta de José Alberto “Masdespierto”: “Se mide/entrega en la salida de la línea de la subestación MD de Itaipú. A partir de ahí, cualquier situación es responsabilidad de la ANDE. Una excepción es la migaja del mantenimiento preventivo a cargo de IB, inspección termográfica de equipos de la subestación Acaray, interruptores, barras, seccionadoras 220KV”. Agrega el evento que ocurrió el 25 de agosto de 2025, ampliado por este articulista con la inteligencia artificial de Google: “Ocasionalmente, fallas en equipos, como en 2012 (equipo nuevo) o 2016 (barra de sistema), también han generado cortes importantes. ABC Color del día siguiente también se refirió al respecto. Sigue el anónimo, pero valioso aporte de JAM: “Itaipú se olvidó de hacer el mantenimiento preventivo en la Subestación Acaray. Sosa, en lugar de hacer conferencias de prensa, debería definir y asumir la responsabilidad de sus equipos o cobrar a la Itaipú por el daño que ocasiona el fenomenal rechazo de carga. Aquí se nota la negligencia, que una termografía debería detectar. ¿O fue un apagón político partidario?”.

Pregunta 2: ¿Dónde y quiénes calibran los medidores de potencia y energía de la central hidroeléctrica?

Respuesta de JAM: En la subestación aislada en gas, GIS, en la MD, patio de 50 Hz, en el laboratorio, en el área de electro-electrónica; por el personal de Furnas y de la ANDE, en las salidas de líneas de sus respectivas nacionalidades.

Pregunta 3: ¿Participa la ANDE como administradora y supervisora en esas actividades?

Respuesta de JAM: “Participa, pero están muy preocupados en caerles bien a los “irmaos”; ellos son los que deciden las contrataciones paraguayas para Itaipú. Floreros, pero tampoco es importante, porque con lo que hacen no salta nada. Comparan los patrones de energía de cada empresa, luego a calibrar, y todo OK”.

Pregunta 4: ¿Dónde cuantifican o miden los excedentes de 50 Hz, en la CHI?

Respuesta de JAM: “Oficialmente la gerencia de operación debería realizarla con respecto a la cesión, pero los excedentes son totalmente inciertos, como el monto de los gastos sociales, estos son manipulados y va la mayor parte gratuitamente a los irmaos”.

Pregunta 5: ¿Se hacen en la Subestación Margen Derecha, SEMD, en Furnas, Foz de Yguazú, o en la Subestación Ibiuna San Pablo?

Respuesta JAM: “Los valores según estudios, una parte oficial contratada, son cuantificados en las terminales que llegan a Ibiuna/SP/BR. Cae una mula y pasan sin detectar toneladas, como el polvo blanco de 50 HZ”.

Pregunta 6: ¿Se contabilizan las pérdidas técnicas por la distancia?

Respuesta de JAM: NO, entra dentro del poemario, “Itaipú es perfecta, no tiene pérdida”.

Respuesta Axel Benítez: “Tal cual, algunos en MD, otros en Furnas, porque así está en la Apostilha 60 Hz”.

Respuesta JAM: “El control de la facturación lo tiran lejos, pero los criminales están dentro de la IB. El documento “Carta Compromiso” para la ENBPar viola el anexo C.II.6. (además en el sitio web paraguayo, habla*/escrito, en el punto II.6 del anexo C dice que la entrega será en el “código de barras ????”, y debería ser en las “barras de la central eléctrica”. En el sitio web, Brasil, sí está correcto. Pero las mediciones que llegan a sus destinos son perfectas, ya que las imperfecciones lo cargan a la Itaipú y camuflado. Lo comercializado va en negro, con un fenomenal volumen en energía y en dólares para las mafias binacionales”.

“La ANDE retira por medio de una Carta Convenio e Itaipú entrega en las barras de la MD y mide en los equipos de la Subestación MD, cumpliendo el Anexo C. El Brasil NO, construyó la subestación MI (Furnas) por ese motivo (Anexo B -punto 10) ya previendo inicialmente el hurto de la potencia/energía de las máquinas supuestamente de reservas y los sucios manejos técnicos/financieros.

Los dos socios pagan una potencia de 12.135 MW y sus valores solo constan en los papeles, pero negocian en negro las magnitudes reales. Las máquinas orillan una producción promedio de 790 MW y, según el fabricante, 800 MW (Voith). Potencia a negociar bajo la mesa orilla los 8.000 MW de 16.000 MW instantáneos, según la caída”.

Respuesta Axel Benítez: “Nunca pillaron, ni los historiadores en Blanco” (probablemente se refería al consejero Gerardo Blanco…, “menos de los Bina$ionales que, después del 2007 con las “novas” unidades, el consumo interno de IB se duplicó”.

Respuesta JAM: “Las pérdidas con los fenomenales excedentes obtenidos con las supuestas máquinas de reserva, la limitación de energía NO proporcional a la potencia contratada, y otros elementos aleatorios, son las entregadas/medidas en CC (corriente continua), con origen de 50 Hz en la Subestación de Ibiuna/FURNAS-ELETROBRAS/SP/BR; también la de 60 Hz. es entregada y medida en la Subestación FURNAS-ELETROBRAS/TIJUCO PRETO/SP/BR. La pretendida acción de blanquear los excedentes que llegan a los 8.000 MW (excedentes + limitante de potencia por la magnitud energía + consumo propio + mantenimientos de una o dos semanas+ otros)”.

Los equipos de medición de potencia/energía de FURNAS son estrictamente precisos y ajustados y con un protocolo del área de metrología; sus equipos están correctísimos. Los que miden allá los transfieren al patio trasero paraguayo. La jugada la hacen con los medidores locales internos IB, ya que es todo por software y online (si lo revisas van coincidiendo en el momento, ya que lo corrigen por el tiempo que dure la revisión).

El fenomenal excedente se inició con Nicadrón/Bernal/Lula/Samek y el binacional ZI, más otros con la invención de los “gastos sociales”, pero la bolsa quedó pequeña y luego Marito intentó otro tipo de blanqueo complementario con Leros/Joselo, pero los “barones descendientes” y el quincho se opusieron, ya que con Bolsonaro/Marito les iban a llevar todo y directo al precio del distribuidor/consumidor, se calcula unos US$ 20.000.000.000, solo en 2006.

Continúa JAM: “Violan con la Carta Compromiso el anexo C y derivan la facturación de 50 Hz a FURNAS/ELETROBRAS/FOZ”. El II.6 dice: “La energía producida por la ITAIPÚ será entregada a las entidades en el sistema de barras de la central eléctrica, en las condiciones establecidas en los contratos de compra-venta”.

Sigue expresando JAM: “E/DG/050114/19 – ITAIPÚ BINACIONAL – Carta Compromiso E/GB-GP/OOII /07 e a Carta convênio E/GP-GB/0013/2007, documentos que ”regulamentarám o suprimento de energia elétrica da Itaipu à Eletrobras e à ANDE, respectivamente, durante o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2008, e em 26 mar. 2007 foi assinada a Resolução CADOP 170/07, prorrogada pela Resolução CADOP 172/07, que regulamentaram o thola galermo de Compromisso em 2007 e 2008, respectivamente … 1.3. Ficam definidos, como pontos de entrega dos suprimentos de energia elétrica da Itaipu à Eletrobras: a) os terminais na Subestação de Foz do Iguaçu, de FURNAS, das Linhas de Transmissão que interligam a Subestação da Margem Direita com a Subestação de Foz do Iguaçu em 500 kV - 50 Hz e em 66 kV - 50 Hz; b) os terminais na Subestação de Foz do Iguaçu, de FURNAS, das Linhas de Transmissão que interligam a Casa de Máquinas de ITAIPU com a Subestação de Foz do Iguaçu em 500 kV - 60 Hz e em 13,8 kV - 60 Hz; e c) o terminal na casa de máquinas de ITAIPU da Linha de Transmissão que interliga a casa de máquinas de ITAIPU com a Subestação da COPEL em Foz do Iguaçu em 69 kV - 60 Hz. El texto parcial de la Carta compromiso enviada hoy a ENBPar, antes Eletrobras, sigue igual; se puede observar que tiran el control de la facturación a Furnas, Foz”.

https://www.google.com/search?q=carta+compromiso+de+Itaip%C3%BA+para+eletrobras&oq=carta+compromiso+de+Itaip%C3%BA+para+eletrobras&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCTIwNDQ1ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Compartimos esta reveladora crítica, anónima pero muy certera, sobre el entreguismo permitido por varios gobiernos. Presumo que JAM es un calificado técnico, en actividad, razón por la cual no puede identificarse.

Sabe que el “sistema”, hoy con epicentro en el quincho, no perdona. Pero lo que afirma justifica una auditoría internacional, una intervención de las calificadoras de la talla de Moodys o Standard and Poor, o una empresa super especializada inglesa.

Si bien es cierto que tenemos unos cinco años de Lugo-Franco en estos 52 del Tratado y 41 de generación, al menos se tiene el aliciente de que hubo una intención de cambiar el esquema. Tal vez cinco años fueron pocos para tanta claudicación. Además, los brasileños siempre jugaron con nuestras necesidades. A ellos solo les interesa la energía limpia, segura y barata. El resto son “cuentos chinos”, como los pupitres y el arbolito de Navidad.

Solo me resta exhortar a los académicos: Dr. Gerardo Blanco, María Antonia Gwynn, Ing. Eduardo Viedma, Lea Giménez, exconsejeros de IB; a los ministros actuales Javier Giménez, Carlos Fernández V., al Ing. Félix Sosa, Roberto Moreno, a la Ing Claudia Centurión y el propio canciller Rubén Ramírez L., actuales miembros del Consejo, al ex secretario ejecutivo de la Olade, Victorio Oxilia, quien había sostenido que la transición energética en el Paraguay se basa en el cambio de la leña de los bosques nativos y el fuel oíl importado, por la energía limpia de las binacionales, a luchar por nuestra soberanía energética en forma pública, transparente y valiente. No tienen nada que perder ante estos políticos “a leña”, solo ganar. Pueden hablar del Anexo C ¡antes de prolongar nuestra agonía en uno nuevo! Si no lo hacen tenemos el derecho a pensar que están pescando en río revuelto.

La historia no recuerda a los cobardes. El libro de proverbios enseña lo siguiente: “No te niegues de hacer el bien, mientras tengas poder para hacerlo” (Pr 3:27).

El Gral. Pozzo, el Ing. Ricardo Canese y yo ya estamos viejos; vendrán otras generaciones que comprenderán que nuestra vida es de “70 años y si en los más robustos es de 80…”. Mientras, ingenieros como Axel Benítez y unos pocos sigan... están en la lucha, hay esperanzas. Por último: “Nunca vimos al justo desamparado, ni a su prole mendigando pan”. Sal 37:25.

El “quincho” no perdona

*Ing. Agr., Electricista. Lic. en Teología. Msc en Planificación, cursante en lenguas semíticas, Universidad Hebrea de Jerusalén. Exsuperintendente de Energías Renovables de IB.