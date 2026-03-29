La suba del combustible presiona al transporte de ganado

El conflicto bélico está incidiendo en los costos del petróleo y los suministros. En Paraguay, ese efecto se constató en apenas dos semanas, al elevarse los precios del gasoíl y las naftas, e impactar en toda la cadena de transporte.

En ese sentido, el presidente de la Asociación de Transportistas de Ganado, Gilberto Maldonado, dijo a nuestro diario, que cada vez aumenta el costo del combustible y se vuelve inestable, tal como se registró en las últimas semanas.

Impacto directo en el flete

Señaló que el impacto directo del combustible en un flete de ganado representa entre el 40% y el 45%, por lo que cualquier variación de precio, ya sea al alza o a la baja, repercute de inmediato en el sector. “Cuando hay subas tiene un mayor impacto, ya que no se puede ajustar de forma inmediata (trasladar al servicio).

Manifestó que les preocupa la inestabilidad actual, debido a que el flete de ganado se pacta entre ocho y 15 días antes de concretar el transporte hacia las industrias.

Preocupa la inestabilidad

Explicó que si una empresa de transporte cierra un valor para realizar un traslado, por ejemplo el 25 de marzo, y el servicio se concreta el 30 del mismo mes, pero al día siguiente del acuerdo –el 26 de marzo– sube el combustible, el costo previamente pactado queda desfasado. Esto, aseguró, termina “variando todo el negocio”, obligando al transportista a asumir los gastos y las pérdidas.

Mencionó que, por lo general, los primeros aumentos en la cotización del producto son absorbidos por el transportista; sin embargo, ante un segundo incremento, ya se ven obligados a ajustar el costo de sus servicios. Remarcó que esta “situación preocupa”, ya que no perciben reglas claras para operar.

“Se fija el valor del flete mucho antes de iniciar el trabajo y en el medio te suben el gasoíl, cuando te vas a buscar la carga, ya realizás el servicio con pérdidas y tenés que cumplir el contrato. Ya no hay nada que hacer”, reiteró.

Agregó que esta situación afecta a todo el transporte, no solo al de ganado, sino a todo el sector transportista a nivel país, incidiendo en sus márgenes de ganancia, más aún en un país mediterráneo “que se mueve en camiones”.

“Los márgenes del sector no son grandes, todo se mueve con el gasoíl. El ganadero tiene camiones que hacen trabajo de campo; los ganaderos que tienen “feedlot” (engorde a corral) cuentan con tractores para alimentar a sus animales”, explicó.

Afecta a toda la cadena ganadera e industrial

Apuntó que el combustible es un factor transversal a la producción y afecta a toda la cadena: frigoríficos, productores y proveedores de balanceados que distribuyen sus productos a las estancias. Por el contrario, a diferencia de los buses de pasajeros que implementan medidas como reguladas para enfrentar la suba del carburante, Maldonado señaló que los transportistas de ganado no aplican esas estrategias, ya que dependen en mayor medida de los precios de la carne en las industrias frigoríficas, lo que puede hacer que “viajen más o menos” según la coyuntura.

En esa línea, indicó que cuando hay buenos valores para el ganado y las condiciones climáticas permiten transitar en las rutas, se realizan más traslados.

“Pero en el último tiempo, con los problemas con los precios entre el productor y la industria, sumado a las dificultades de caminos, especialmente en el Chaco, donde aún existen rutas de tierra, no podemos viajar ni movernos con normalidad”, apuntó.

Afecta a toda la cadena

El combustible es un factor transversal a la producción y afecta a toda la cadena: frigoríficos, productores y proveedores, y a los distribuidores.