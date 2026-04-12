El BM proyecta que economía paraguaya crecerá 4,4% este año

Las perspectivas de crecimiento de América Latina para 2026 siguen siendo limitadas, no obstante, el BM estima que el Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay crecerá este año 4,4%, por encima del 3,9% que proyectó en enero pasado, y que está levemente por debajo de la previsión oficial del 4,2%. En 2025, el PIB de Paraguay creció 6,6%, según recientes informes del Banco Central del Paraguay (BCP).

En lo que respecta al crecimiento regional, el organismo prevé que será solo del 2,1%, frente a 2,4% que creció en el 2025, detalla el reporte emitido por el BM.

La principal limitación para la región de América Latina, según el organismo internacional, es la inversión, que sigue siendo moderada mientras las empresas esperan señales más claras sobre el ambiente externo y el esquema de políticas domésticas. En el caso de Paraguay, el BM destaca que sigue superando el promedio regional, respaldado por exportaciones agrícolas fuertes, la expansión de la generación eléctrica y un marco macroeconómico estable.

Incertidumbres por conflicto en Medio Oriente

El informe también se hace eco de la incertidumbre mundial que venía reduciendo, pero que nuevamente está repuntando por el conflicto en Medio Oriente. “El aumento de la volatilidad de los precios de la energía vinculado al conflicto podría retrasar la desinflación y afectar el crecimiento”, advierte. Las condiciones externas son mixtas: un dólar estadounidense más débil atenuó en cierta medida el traslado del tipo de cambio a precios, pero la relajación de la política monetaria mundial progresó solo gradualmente y el apetito por el riesgo se mantuvo selectivo dejando condiciones financieras reales aún restrictivas. En este contexto, la mayoría de bancos centrales de América Latina y el Caribe (ALC) está relajando su política monetaria. El conflicto en Medio Oriente será uno de los temas centrales de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) esta semana en Washington.

Riesgos sobre la inflación

En tanto que el conflicto en Medio Oriente ha intensificado la volatilidad de los precios de la energía, con precios al alza. Si bien el impacto inflacionario hasta ahora se ha contenido, presiones sobre costos de energía y transporte añaden riesgos sobre la trayectoria de desinflación, en particular para precios de servicios y economías importadoras de combustibles.

Mantener rumbo de las reformas económicas

En este escenario, el organismo insta a mantener el rumbo de la reformas económicas para ayudar a sobrellevar la crisis. “La perspectiva moderada refleja un entorno macroeconómico desafiante, con altos costos de financiamiento, débil demanda externa y presiones inflacionarias derivadas de la incertidumbre geopolítica” explicó. ALC sigue arrastrando problemas similares desde hace décadas: baja productividad, falta de formación y poco margen fiscal para emprender políticas de inversión pública de gran calado, reconoce el experto. “Son problemas a largo plazo a los que nos enfrentamos y que se remontan a hace un siglo”, explicó el economista jefe para la región del BM, William Maloney.

Impactará en precios

Organismo advirtió que la incertidumbre externa por el conflicto en Medio Oriente impactará en precios y en el desempeño económico de la región.