Oportunidad para el desarrollo sustentable del Paraguay

Aunque el artículo 6 del Anexo C dispone una revisión “teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el grado de amortización de las deudas contraídas por Itaipú para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”, la ocasión sería una oportunidad, sujeta a voluntad de los Estados, para analizar otros aspectos relacionados al Tratado, no solo el Anexo C, que son necesarios para garantizar a Itaipú como factor de desarrollo.

La tarifa por contratación de potencia comprende todo lo relacionado al costo de la generación de energía, y también compromisos de la Entidad a largo plazo, más lo necesario para enfrentar muchos desafíos que permitan la sostenibilidad de aquel maravilloso emprendimiento.

El cambio muy importante que impactó al sistema tarifario fue que en febrero de 2023 se terminó de pagar la deuda por la construcción del emprendimiento. Anteriormente casi el 60% del costo era el pago de la deuda, y con ese pago saldado se abrió la posibilidad de definir, sin ese gran costo, la tarifa de Itaipú.

La tarifa normalmente se definía año tras año. En 2024, con el acuerdo “Entendimiento entre Brasil y Paraguay sobre directrices relacionadas a la energía de Itaipú Binacional” se fijó una tarifa a ser aplicada en los años 2024, 2025 y 2026.

Acuerdo operativo

Otro impacto causarían las consecuencias de lo acordado con relación al instrumento de compromiso o acuerdo operativo.

Dicho acuerdo, ajeno al sistema tarifario pero relacionado con la contratación de potencia por parte de la ANDE, es muy importante para el Paraguay, porque otorga a la ANDE una preferencia en la potencia excedente y a lograr un menor costo en la contratación de la potencia que necesita.

En el acuerdo de 2024 se dispuso mantener vigente el acuerdo operativo solamente hasta el 2026; y que los años 2024, 2025, y 2026 la ANDE contrate 10% más por cada año y que a partir de 2027 la ANDE contrate toda su necesidad de potencia.

Sin embargo, al no existir las ventajas otorgadas por el acuerdo operativo, ello ocasionará un importante impacto financiero menos ventajoso a la ANDE al tener que contratar su necesaria potencia. A cambio de ello se acordó que a partir de 2027 la energía no consumida por el Paraguay pueda venderse directamente en el mercado brasileño, bajo reglas de mercado de Brasil (según se desprende del texto del acuerdo de 2024 “Entendimiento entre Brasil y Paraguay sobre directrices relacionadas a la energía de Itaipú Binacional”).

A ello se suman los desafíos políticos y diplomáticos. El Director Financiero brasileño de Itaipú, en una entrevista recientemente publicada, mencionaba: “Por un lado, Brasil, mayor consumidor de la energía generada, está presionado por demandas internas de reducción de costos; de otro lado, Paraguay busca maximizar los beneficios económicos del emprendimiento”. Y de hecho, en 2024 se aumentó la tarifa de US$ 16,7 kw/mes a US$ 19,2 kw/mes, y son decisiones políticas las que marcarán su efectividad.

Habría que tener en cuenta luego de lo acordado en 2024 y que se haya establecido la terminación del acuerdo operativo, que sería necesario que parte de esos recursos sean necesariamente destinados a la ANDE para que equilibren su impacto financiero y se continúe fortaleciendo al sistema eléctrico nacional para que Paraguay pueda aprovechar la energía para un desarrollo plasmable, tal como lo ha hecho Brasil, que ha trasladado parte de los costos de Itaipú para reducir el costo de energía para parte de su población.

En los 50 años transcurridos desde la firma del Tratado, ambos países invirtieron en total US$ 63,5 mil millones. El valor histórico de los activos de Itaipú es de US$ 17,7 billones conforme al último balance de la entidad publicado. De toda la energía producida por Itaipú, el 92% ha sido consumida por el Brasil y tan solo el 8% por el Paraguay.

Para ambos países la energía de Itaipú es muy importante. Paraguay depende de sus hidroeléctricas, pero además la energía de Itaipú, que es energía hidroeléctrica, es una energía no solo renovable, sino también es firme y estable. Este tipo de energía es crucial para complementar otras fuentes de energía intermitentes, y para Brasil, que tiene eólica y solar, también es extremadamente importante la energía de Itaipú.

El Paraguay no utiliza toda la energía que le corresponde, de su 50%, más o menos utiliza el 35%, el resto lo cede al Brasil.

Esa parte está regulada por el Tratado no por el Anexo C ni reflejado en la tarifa. Y esta compensación, aunque subió un poco en el año 2009, sigue siendo apenas un 10% del valor de mercado de energía. Asegurar un mejor precio de la compensación en un Tratado internacional seguirá siendo mucho más seguro y favorable que tener que estar dependientes de las fluctuaciones de mercado.

Itaipú es un emprendimiento grandioso, en cualquier renegociación y oportunidad futura para los dos países dueños de este emprendimiento, Paraguay y Brasil, la cooperación es importante para tornar a Itaipú en un factor de desarrollo plasmable para las presentes y futuras generaciones.

No solo el Anexo C

La ocasión sería una oportunidad, sujeta a voluntad de los Estados, para analizar otros aspectos relacionados al Tratado, no solo el Anexo C.

Acuerdo operativo

El acuerdo operativo es muy importante para el Paraguay por otorgar a la Administración Nacional de Electricidad preferencia en la potencia excedente...

(*) Exconsejera de Itaipú Binacional.