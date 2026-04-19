Menores aranceles en la UE impulsarán competitividad local

En ese aspecto, el titular del citado gremio, Juan Carlos Pettengill, señaló que de no obtener esa reducción se continuaría exportando entre 4.000 y 5.000 toneladas por año, pero con esta disminución el mercado europeo se volverá más competitivo. “Podemos proyectar que en unos tres a cuatro años se podría llegar a 30.000 toneladas, dado que Europa siempre paga un sobreprecio que se transmitirá a los productores por los cortes nobles como lomito, bife y rabadilla”, afirmó.

A renglón seguido Pettengill proyectó que el país, en unos tres o cuatro años más, se encontrará con aranceles más bajos en el citado bloque. Además, aseguró que al consumidor europeo le importan las cuestiones ambientales y sociales, no solamente las exigencias sanitarias.

En esa línea, el Sistema de Registro de Establecimientos con Trazabilidad Socioambiental (Retsa) ayudará a sectores de la ganadería local a mantenerse en el mercado, ya que si no cumplen con estas exigencias ni siquiera podrá exportar, dijo.

“Exportábamos como plantas individualmente, pero ahora es un sistema nacional. Lo que sí nos permitirá elevar la cantidad de toneladas hacia Europa será la disminución de aranceles. Siempre las barreras arancelarias te vuelven poco competitivo”, explicó más adelante.

Puja por reducción de aranceles

Sobre ese punto señaló que Paraguay estaba pagando entre 28% y 30% de arancel en Europa, mientras que Australia y Estados Unidos abonaban entre 8% y 10%, lo que según el titular de la CPC, no ubicaba al país en una posición competitiva; sin embargo, esto cambiará con el acuerdo UE-Mercosur en lo que se refiere a cuestiones arancelarias.

En cuanto a la distribución de cuotas, el industrial explicó que la Cancillería y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) están negociando. La postura de Paraguay es que corresponda el 25% por país, mientras que Argentina y Brasil buscan una mayor participación y que el país se mantendrá en ese porcentaje, indicó.

“Creemos que es lo que nos merecemos y que ese es el espíritu del Mercosur. Por ahora será el primero que llega accede –el primer país que cumple los requisitos envía su producto– y luego se avanzará hacia un 25%. Esperemos que sea por nación”, detalló.

Caída del hato

Consultado sobre la caída del hato ganadero, si en esta situación se podría seguir respondiendo a los mercados que demandan la carne paraguaya, enfatizó que sí, debido a que al sector industrial “no le molesta tanto” la disminución del stock bovino. “Nosotros (industrias) miramos los animales disponibles para faena y desde hace cinco a siete años se mantiene estable entre 2.200.000 y 2.300.000 cabezas procesadas anualmente. Aunque disminuya el hato ganadero, mejora la extracción y la productividad. Entonces lo que nos interesa son los animales disponibles para el procesamiento”, destacó.

El Sistema de Registro de Establecimientos con Trazabilidad Socioambiental (Retsa Py) es una plataforma impulsada por el Gobierno que permitirá certificar la trazabilidad socioambiental de la producción ganadera y responder a las exigencias del reglamento europeo sobre productos libres de deforestación.

Certificar trazabilidad

El Retsa Py es una plataforma impulsada por el Gobierno que permitirá certificar la trazabilidad socioambiental de la producción ganadera.