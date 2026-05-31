Seguridad y salud en el trabajo en Paraguay (I)

Además, debatir públicamente sobre estos problemas contribuye a fortalecer la cultura preventiva, exigir el cumplimiento efectivo de las normas y avanzar hacia un sistema de seguridad social más humano, inclusivo y eficiente para todos.

Esta serie especial estará dividida en cuatro publicaciones consecutivas, cada una enfocada en uno de los grandes ejes que hoy marcan el debate nacional sobre seguridad laboral y protección social en Paraguay:

1. Marco legal y alcance general de la seguridad y salud en el trabajo.

2. Convenios colectivos y situación de los trabajadores autónomos.

3. Protección social, cobertura del IPS y desafíos del sistema.

4. Entorno psicosocial, vigilancia de la salud y nuevas políticas preventivas.

El objetivo es proporcionar información clara, actualizada y comprensible sobre un tema que muchas veces permanece limitado a ámbitos técnicos o administrativos, pese a afectar diariamente a miles de trabajadores y trabajadoras.

Seguridad y salud en el trabajo en Paraguay: una discusión urgente y necesaria

Hablar de seguridad social y seguridad laboral en Paraguay no representa únicamente una cuestión técnica o jurídica. Se trata de un debate profundamente humano, económico y social que involucra directamente la vida, la salud y la dignidad de miles de trabajadores y trabajadoras del país.

Cada accidente laboral, enfermedad profesional y situación de violencia o precariedad en el trabajo tiene consecuencias que trascienden al trabajador afectado. Impacta directamente sobre su familia, sobre la estabilidad económica de los hogares y sobre el propio desarrollo productivo del país. Por ello, resulta indispensable abrir espacios de análisis públicos que permitan comprender cómo funciona actualmente el sistema paraguayo de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son sus avances y cuáles son todavía sus falencias estructurales que requieren atención urgente.

En Paraguay, la seguridad y salud en el trabajo cuenta con una estructura normativa que ha evolucionado significativamente durante los últimos años. Aunque históricamente el enfoque estuvo centrado principalmente en reaccionar frente a accidentes ya ocurridos, las reformas más recientes impulsaron una lógica preventiva orientada a evitar riesgos antes de que se conviertan en tragedias laborales.

La Constitución Nacional ya establece principios vinculados a la protección de la salud y la vida de los trabajadores, mientras que el Código del Trabajo contiene obligaciones generales para los empleadores respecto a las condiciones laborales seguras. Sin embargo, uno de los mayores avances se produjo con la entrada en vigencia de la Ley Nº 5804/17, considerada actualmente el eje central del sistema paraguayo de prevención de riesgos laborales. La normativa introdujo un cambio importante en la concepción de la seguridad ocupacional. El foco dejó de estar exclusivamente en la reparación posterior al accidente para pasar a una política orientada a la identificación, evaluación y reducción de riesgos laborales dentro de las empresas.

Esta transformación no es menor. Durante décadas, muchas empresas limitaron las cuestiones de seguridad laboral al cumplimiento formal de requisitos mínimos, sin desarrollar políticas internas permanentes de prevención. Con esta nueva legislación, la lógica cambia: las empresas (empleadores) deben implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo que funcionen de manera continua y organizada.

La legislación paraguaya establece obligaciones concretas para los empleadores. Ya no basta únicamente con proporcionar herramientas o equipos básicos; el empleador debe identificar riesgos específicos, capacitar a los trabajadores y desarrollar mecanismos internos de control.

Entre las obligaciones más relevantes se encuentran:

a. La implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional.

b. La capacitación continua del personal.

c. La comunicación obligatoria de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

d. La adopción de medidas preventivas adaptadas a cada actividad económica.

e. La promoción de entornos laborales seguros.

Uno de los aspectos más relevantes es la obligación de notificar accidentes laborales al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y al Instituto de Previsión Social (IPS). Esta obligación busca generar registros oficiales que permitan medir la magnitud real de la siniestralidad laboral en Paraguay.

Aunque la legislación paraguaya avanzó considerablemente, uno de los principales problemas sigue siendo la aplicación efectiva de las normas. En la práctica, muchas empresas todavía consideran la seguridad laboral como un gasto y no como una inversión. Esta visión genera situaciones de incumplimiento relacionadas con la falta de equipos adecuados, escasa capacitación o inexistencia de protocolos preventivos.

Las estadísticas recientes muestran señales preocupantes. Reportes vinculados al MTESS reflejaron un aumento de la siniestralidad laboral, particularmente entre trabajadores jóvenes de entre 18 y 28 años. Sectores como la construcción, la industria y determinadas actividades eléctricas continúan registrando accidentes graves e incluso fatales.

Uno de los datos más alarmantes es el alto nivel de accidentes relacionados con quemaduras eléctricas y manipulación de alta tensión. Paraguay presenta índices elevados en comparación con otros países de la región, lo que evidencia debilidades importantes en la cultura preventiva y en los controles técnicos de seguridad.

El MTESS cumple un rol central dentro del sistema paraguayo de seguridad ocupacional. Sin embargo, las propias autoridades reconocen que el sistema todavía enfrenta limitaciones importantes. El número de inspectores sigue siendo reducido en relación con la cantidad de empresas existentes a nivel nacional, lo que dificulta controles permanentes y efectivos.

Discutir seguridad social y seguridad laboral no debe limitarse únicamente a abogados, técnicos o especialistas. Es una conversación que involucra a toda la sociedad.

En la próxima publicación de esta serie especial se abordarán el rol de los convenios colectivos, la negociación sindical y la situación de los trabajadores autónomos, uno de los sectores que actualmente presenta mayores vacíos de protección dentro del sistema paraguayo.

Ambiente laboral digno

Comprender los derechos laborales permite generar conciencia, prevenir accidentes y enfermedades y promover ambientes laborales dignos y seguros.

Impacta sobre familias

Impacta directamente sobre la familia, en la estabilidad económica de los hogares y sobre el propio desarrollo productivo del país.

(*) Abogada laboralista.