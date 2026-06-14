Comprender cuáles son los derechos laborales, las obligaciones de los empleadores y los mecanismos de protección existentes permite generar mayor conciencia social, prevenir accidentes, reducir enfermedades profesionales y promover ambientes laborales más dignos y seguros.

Además, debatir públicamente sobre estas problemáticas contribuye a fortalecer la cultura preventiva, exigir el cumplimiento efectivo de las normas y avanzar hacia un sistema de seguridad social más humano, inclusivo y eficiente para todos.

Esta serie especial estará dividida en publicaciones consecutivas, cada una enfocada en uno de los grandes ejes que hoy marcan el debate nacional sobre seguridad laboral y protección social en Paraguay:

1. Marco legal y alcance general de la seguridad y salud en el trabajo.

2. Convenios colectivos y situación de los trabajadores autónomos.

3. Protección social, cobertura del IPS y desafíos del sistema.

4. Entorno psicosocial, vigilancia de la salud y nuevas políticas preventivas.

El objetivo es el de proporcionar información clara, actualizada y comprensible sobre un tema que muchas veces permanece limitado a ámbitos técnicos o administrativos, pese a afectar diariamente a miles de trabajadores y trabajadoras.

Protección social y el rol del IPS

Cuando ocurre un accidente laboral o una enfermedad profesional, el impacto no se limita únicamente a la salud física del trabajador. También aparecen consecuencias económicas, familiares y sociales que pueden modificar completamente la vida de una persona. Por ello, la existencia de un sistema de protección social eficiente resulta fundamental para garantizar no solo atención médica, sino también estabilidad económica y acompañamiento frente a contingencias laborales.

En Paraguay, esta responsabilidad recae principalmente sobre el Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de administrar gran parte de la cobertura vinculada a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ocupando una posición central dentro del esquema paraguayo de seguridad social. La finalidad del sistema es evitar que un accidente laboral destruya completamente la estabilidad económica del trabajador y su familia. Sin embargo, aunque el modelo existe formalmente, la cobertura efectiva todavía presenta limitaciones importantes, sumadas a las actuales revelaciones de esquemas de corrupción y perjuicio a la previsional.

Los trabajadores registrados o formales cuentan con mayores posibilidades de acceder a atención médica, subsidios y prestaciones económicas. Por el contrario, quienes desarrollan actividades informales muchas veces quedan completamente excluidos del sistema. En los últimos años, Paraguay registró un crecimiento del empleo formal y de la cantidad de cotizantes incorporados al IPS. Este avance representa una señal positiva para ampliar la cobertura de protección social. No obstante, la informalidad sigue siendo uno de los principales obstáculos estructurales. Así, miles de trabajadores y trabajadoras continúan desempeñando actividades sin inscripción previsional, sin aportes y sin acceso real a mecanismos de protección. En esos casos, un accidente laboral puede transformarse rápidamente en una crisis económica familiar.

Las estadísticas recientes muestran que Paraguay continúa enfrentando niveles preocupantes de accidentes laborales graves y mortales. Sectores como la construcción, la industria pesada y determinadas actividades técnicas concentran gran parte de los casos más críticos.

Además de las consecuencias humanas, los accidentes laborales generan enormes costos económicos, como los propiamente médicos, pérdida de productividad, ausentismo, procesos judiciales, incapacidades permanentes e impactos familiares.

En otro aspecto, uno de los problemas más relevantes dentro del sistema paraguayo es el subregistro de accidentes laborales, donde muchos casos no llegan a ser reportados oficialmente al MTESS o al IPS, especialmente en sectores informales o pequeñas empresas. Sin estadísticas precisas, resulta mucho más difícil construir respuestas adecuadas. Además, el subregistro muchas veces deja a trabajadores sin acceso a prestaciones y derechos que legalmente les corresponden.

Mientras los accidentes graves suelen generar impacto inmediato, las enfermedades profesionales muchas veces permanecen invisibilizadas. Problemas respiratorios, lesiones musculares, daños auditivos, trastornos psicológicos y enfermedades derivadas de exposición prolongada a riesgos laborales suelen desarrollarse de forma progresiva. Esto dificulta su detección y reconocimiento. Nuestro país todavía necesita fortalecer mecanismos de vigilancia epidemiológica y controles médicos preventivos que permitan identificar tempranamente estas situaciones.

Uno de los grandes debates actuales gira en torno a cómo ampliar progresivamente la protección social hacia trabajadores independientes, autónomos y sectores informales. El modelo tradicional basado exclusivamente en relaciones de dependencia formal ya no logra abarcar completamente las nuevas dinámicas laborales. La expansión de plataformas digitales, contrataciones temporales y formas híbridas de empleo plantea nuevos desafíos para el sistema previsional paraguayo.

Paraguay avanzó considerablemente en la construcción de un marco normativo y previsional más moderno. Sin embargo, todavía enfrenta desafíos vinculados a:

a. Fiscalización insuficiente.

b. Alta informalidad.

c. Subregistro de accidentes.

d. Débil cultura preventiva.

e. Cobertura limitada para sectores vulnerables.

La consolidación de una verdadera cultura de seguridad laboral requerirá esfuerzos conjuntos entre Estado, empresas, sindicatos y sociedad civil.

En la última publicación de esta serie abordaremos el entorno psicosocial laboral, la prevención de violencia y acoso, la vigilancia de la salud ocupacional y las nuevas políticas impulsadas por el MTESS para fortalecer ambientes de trabajo saludables.

Estabilidad económica

La finalidad del sistema es evitar que un accidente laboral destruya completamente la estabilidad económica del trabajador y su familia.

Los casos más críticos

Sectores como la construcción, la industria pesada y determinadas actividades técnicas concentran gran parte de los casos más críticos.

(*) Abogada laboralista.