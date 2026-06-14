Repunte de faena bovina no revierte la caída del año

De acuerdo con los datos del ente sanitario, el volumen total entre enero a mayo experimentó una retracción del 26,58%, al pasar de 978.681 cabezas en el 2025 a 718.547 reses faenadas en 2026.

Caída de la actividad interanual

La caída de la actividad fue una constante a lo largo de todos los meses analizados. Al desglosar las cifras del servicio veterinario, abril fue el mes más afectado, con un desplome del 38,53%, seguido de mayo, que registró una baja interanual del 35,22%.

No obstante, desde el complejo cárnico ya habían anticipado que el procesamiento industrial podría ubicarse por debajo de los niveles de 2025. Esto se debe a que el año pasado, debido a las condiciones climáticas adversas, el sector ganadero envió una importante cantidad de animales a frigorífico para su sacrificio, especialmente durante los primeros meses del año.

Por otro lado, a pesar de la caída acumulada en el año, la actividad de las industrias mostró una recuperación en el quinto mes respecto a abril, con un repunte del 36,6%, aunque todavía se mantiene muy por debajo de los niveles registrados en 2025.

Mientras que en abril se faenaron 105.315 cabezas, en mayo la cifra ascendió a 143.866 animales, lo que representa una diferencia de 38.551 cabezas procesadas.

En cuanto al desempeño por plantas durante mayo, el frigorífico Belén, de Minerva Foods, se posicionó como la empresa con mayor nivel de actividad, con 29.987 cabezas faenadas.

Le siguieron Frigomerc, con 17.465 animales; Frigochaco, con 16.382; Frigochorti, con 15.612; y Victoria, que completó el top cinco con 13.818 cabezas procesadas.

El boletín del Senacsa también muestra que la menor faena incidió en el ritmo de las exportaciones de carne paraguaya en los mercados internacionales.

Abril, mes más afectado

Abril fue el mes más afectado, con un desplome del 38,53%, seguido de mayo, que registró una baja interanual del 35,22%.