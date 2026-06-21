Vence plazo para pago sin multa

La Seprelad emitió un comunicado recordando a los sujetos obligados de la ley de prevención de lavado de activos que hasta el próximo 30 de junio tienen tiempo para abonar el canon anual correspondiente al ejercicio fiscal 2026 sin multa. Este canon es una cuota anual que deben abonar los sujetos obligados, ya sean personas físicas o jurídicas, y este ingreso sirve para financiar parte del presupuesto de la institución.

Los sujetos obligados son todas aquellas personas físicas y/o jurídicas que deben por ley implementar controles para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que abarca a bancos, financieras, casas de cambio, escribanías, inmobiliarias, joyerías, casinos, despachantes de aduana, contadores y abogados, entre otros.

El proceso de pago del canon

El proceso de pago del canon tiene dos pasos: primero, el sujeto obligado debe ingresar al sistema de la Seprelad (sistema SIRO) para descargar su liquidación individual con el monto actualizado.

El pago se realiza mediante depósito o transferencia a la cuenta corriente del Banco Nacional de Fomento Nº 000-00-940031/8, habilitada a nombre del Tesoro Público–Seprelad. Segundo, dentro de las 24 horas siguientes al pago, debe subirse el comprobante al mismo sistema SIRO para que la Seprelad lo reconozca y emita el comprobante de ingreso que completa el proceso.

Transcurrido el periodo indicado (después del 30 de junio), el recargo que se aplicará será del 2% mensual sobre el importe adeudado, acumulable mes a mes, según detallaron desde la institución.

Vence plazo en el SIARA

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó que la actualización del registro en el Sistema Integrado de Registro Administrativo (SIARA) vence también el 30 de junio próximo para la mayoría de las personas jurídicas, incluidas organizaciones sin fines de lucro no alcanzadas por la Ley N° 7363/24 (Ley anti ong). SIARA, la plataforma digital oficial, concentra el trámite para administrar y mantener actualizados los registros de personas, estructuras jurídicas y beneficiarios finales. Funciona como el mecanismo digital mediante el cual el Estado paraguayo centraliza información administrativa sobre entidades civiles y comerciales, incluyendo la identificación y carga obligatoria de datos de beneficiarios finales.

El esquema responde al marco legal compuesto por la Ley Nº 6446/19 (que crea el registro de beneficiario final) y la Ley Nº 7363/24 (de transparencia de ONG). Dentro de este universo se incluyen, sociedades comerciales como SA y SRL. Otras entidades, entre ellas organizaciones sin fines de lucro (en términos generales) no alcanzadas por la Ley N° 7363/2024, también conocida como ley anti ONG.

Los sujetos obligados

El canon es una cuota anual que deben abonar los sujetos obligados, ya sean personas físicas o jurídicas, e ingreso sirve para financiar la entidad.