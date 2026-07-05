Se exportó soja por US$ 2.492 millones

El reporte de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP) muestra que, hasta el quinto mes del año, el complejo soja mantuvo un buen desempeño exportador, generando US$ 2.492 millones, debido a los mayores colocaciones de granos (estado natural) y sus derivados (aceite y pellets).

Desglosando por producto, de acuerdo con el informe de la banca matriz, hasta el quinto mes del año las exportaciones de soja en estado natural alcanzaron US$ 1.941 millones, lo que representó un aumento del 48% en comparación con los US$ 1.308 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

El resultado positivo también se reflejó en el volumen exportado, que creció 41,7%. Al cierre de mayo fueron enviadas 5.047.373 toneladas del producto paraguayo, frente a las 3.564.016 toneladas exportadas en igual periodo de 2025.

Los productos industrializados del complejo también mostraron una evolución favorable. Las exportaciones de aceite de soja sumaron US$ 279 millones, con un incremento del 25 por ciento respecto al año anterior, mientras que el volumen comercializado creció 7 por ciento, hasta alcanzar 253.000 toneladas.

Por su parte, la harina de soja registró ventas por US$ 270 millones, un 17% más que en el mismo periodo del año pasado. El volumen exportado también aumentó 16%, llegando a 898.000 toneladas.

Destinos

En cuanto a los destinos, el 92% de los envíos se concentró en Argentina (83%) y Brasil (9%). El 8% restante se distribuyó entre Arabia Saudita, Estados Unidos, Uruguay, Vietnam, Chile y Corea del Sur.

En total, 42 empresas fueron responsables de las exportaciones de soja de la zafra 2025/26 hasta el quinto mes del año.

Mayor exportación

El complejo soja generó US$ 2.492 millones para Paraguay hasta mayo, impulsado por mayores exportaciones de granos y derivados, según datos del BCP.