MEF pagó US$ 27,5 millones

La cartera económica explica que los pagos los realiza para honrar compromisos vinculados con Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) que fueron ingresadas en la semana comprendida entre el jueves 23 de julio y el miércoles 29 de julio último.

El boletín de la cartera de Economía señala igualmente que de los G. 166.210 millones se abonaron G. 5.105 millones con Fuente 10, “Recursos del Tesoro”; G. 109.183 millones con Fuente 20, “Recursos del Crédito Público”, y G. 51.922 millones con Fuente 30, “Recursos Institucionales”.

Los pagos corresponden a proveedores del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Ministerio de Justicia, Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Ministerio de Salud Pública, Corte Suprema de Justicia, Ministerio del Interior, entre otras instituciones.

El MEF refiere igualmente que la Tesorería Pública realiza el proceso de transferencias de recursos de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

Indicó igualmente que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado consulta ciudadana – calendario de pagos – pago a proveedores. Así también, puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección compras públicas, submenú pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.

Bonos del Tesoro

Por otro lado, el miércoles último, el MEF adjudicó G. 360.548 millones en una subasta de Bonos del Tesoro Público, en la Bolsa de Valores de Asunción. La operación, con demanda por G. 620.200 millones, se enmarcó en el plan de financiamiento del ejercicio fiscal 2026.

Según el MEF, estos fondos se destinarán al financiamiento del PGN 2026, en línea con el programa de financiamiento previsto para este año fiscal y con autorizaciones establecidas en la normativa vigente.

La cartera fiscal presentó la operación como parte de una planificación destinada a cubrir requerimientos de caja del Estado, sin desordenar el manejo presupuestario. Agrega que estas subastas contribuyen a mantener una gestión ordenada de las finanzas públicas.

MOPC y Salud Pública

Pagos corresponden a proveedores del MOPC, Ministerio de Justicia, Niñez, MEF, Trabajo, Urbanismo, Salud Pública, entre otros.