Cuando la economía queda presa de la política

El nuevo presupuesto vuelve a poner el tema sobre la mesa. No porque un déficit más alto durante un año signifique que Paraguay esté entrando en crisis, ni porque haya que desconocer que existen cuentas atrasadas que el Estado debe pagar. El punto es otro. Cuando la respuesta a problemas que venimos arrastrando vuelve a ser la misma –ampliar el déficit, buscar más financiamiento y postergar una vez más la discusión de fondo sobre cómo se gasta– deberíamos al menos preguntarnos algo incómodo: ¿estamos resolviendo el problema o solo empujándolo hacia adelante?

Durante muchos años, Paraguay hizo de la estabilidad una de sus mayores fortalezas. Eso nos permitió diferenciarnos de buena parte de América Latina, atraer inversiones, mantener impuestos relativamente bajos y, finalmente, alcanzar el grado de inversión, ese sello que nos abarata el costo de endeudarnos afuera. Justamente por eso hay que cuidar la dirección que tomamos. No porque hoy estemos mal, sino porque los problemas fiscales casi nunca llegan de golpe. Se construyen de a poco: una excepción, después otra, un gasto que era temporal y se vuelve permanente, una reforma que se posterga, una nueva necesidad de financiamiento y, al final, la discusión de siempre sobre subir impuestos porque supuestamente ya no alcanza lo que el estado recauda.

Ahí es donde la economía empieza a quedar subordinada a la política.

Y cuando hablo de política no me refiero al Partido Colorado, al Liberal, a la derecha, a la izquierda ni a un eventual tercer espacio. Reducir esto a colores partidarios es, justamente, una de las razones por las que nunca terminamos de resolverlo. Pasa en Paraguay y pasa, con distinta intensidad, en gran parte de América Latina.

El problema es un sistema de incentivos. Unos pocos consiguen una parte grande de la torta; muchos otros reciben una parte chica de esa misma torta; y entre unos y otros arman una mayoría lo bastante amplia como para que cambiar el sistema se vuelva muy difícil. El resto –el que trabaja, produce, invierte, consume en blanco y paga impuestos– es el que termina financiando todo.

Eso es el prebendarismo en su versión más difícil de combatir. No porque todos reciban mucho, sino precisamente porque muchos reciben algo.

El que se lleva un gran contrato tiene un incentivo enorme para defender el sistema. El que consigue un cargo que probablemente no existiría en una estructura más eficiente, también. Y lo mismo vale para una excepción, un subsidio, una jubilación privilegiada o cualquier ventaja particular pagada por el Estado.

Así se arma una situación bastante perversa: unos pocos se quedan con mucho, muchos se quedan con poco, pero la suma de los dos tiene más fuerza política que quienes quieren cambiar las cosas.

Porque todos decimos que queremos un Estado eficiente… hasta que la eficiencia toca nuestro propio beneficio. Todos queremos reducir el gasto, hasta que el recorte llega a nuestro sector. Todos queremos terminar con los privilegios, salvo con los que de alguna manera nos favorecen.

Por eso la reforma del Estado no es un problema técnico, ni se resuelve con un buen excel. Es, sobre todo, un problema político.

Desde la economía, la secuencia es sencilla. Si el Estado gasta de forma permanente por encima de lo que puede financiar, aparece el déficit. Si el déficit se repite, crece la deuda. Si crece la deuda, sube también el costo de pagarla, y una parte cada vez mayor de los ingresos futuros se va en intereses y compromisos viejos. Cuando eso pasa, queda menos plata para infraestructura, salud, educación, seguridad y para las inversiones, que de verdad pueden hacer más productivo al país.

Y cuando los números vuelven a quedar ajustados, la salida políticamente más cómoda es mirar de nuevo al contribuyente.

Por eso no estoy de acuerdo con que la primera discusión sea subir impuestos.

No porque pagar impuestos sea malo. Los impuestos son necesarios, y un país serio necesita financiar servicios públicos de calidad. La pregunta es otra: qué Estado estamos financiando con esos impuestos, y si antes de pedirle más al ciudadano hicimos de verdad todo lo posible por gastar mejor de lo que ya tenemos.

No es razonable exigirle cada vez más eficiencia al sector privado y, al mismo tiempo, dar por sentado que el sector público puede seguir creciendo sin la misma exigencia.

Pensémoslo así. Una empresa que durante años gasta más de lo que ingresa, toma deuda para tapar la diferencia y, cuando se vuelve a quedar sin recursos, decide simplemente subir sus precios sin revisar su estructura, terminaría quebrando. El estado no quiebra de esa manera, porque puede cobrar impuestos y endeudarse durante mucho más tiempo. Pero alguien termina pagando esa ineficiencia igual.

La paga el contribuyente, con más impuestos. La paga la economía, cuando sube el costo del financiamiento o se pierde espacio para invertir. Y puede terminar pagándola la próxima generación, si hereda una deuda que no se usó para construir nada, sino para cubrir gastos del pasado.

No estoy diciendo que todo gasto público sea malo, ni que el Estado deba correrse de sus responsabilidades. Todo lo contrario.

Necesitamos un estado fuerte donde de verdad tiene que serlo: educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura y protección para quienes realmente lo necesitan. Pero para ser fuerte ahí, también tiene que ser capaz de dejar de gastar donde no agrega nada.

Ese es el cambio de mirada que nos falta.

La discusión no debería ser cuánto más podemos recaudar, sino cuánto mejor podemos administrar. No cuántos cargos podemos sostener, sino qué servicios recibe la gente. Y no debería ser simplemente cumplir con un presupuesto, sino medir qué resultado dejó cada guaraní gastado.

Paraguay todavía está a tiempo, y eso es quizás lo más importante. Seguimos teniendo una economía con capacidad de crecer, una deuda que, comparada con la región, todavía es manejable, y ventajas fiscales que nos distinguen. Pero justamente por eso el momento de corregir es ahora, mientras todavía podemos hacerlo sin que una crisis nos obligue.

Si queremos conservar la estabilidad y al mismo tiempo aspirar a un país con mejores servicios, más infraestructura y más oportunidades, tenemos que entender de una vez que lo económico y lo político no son discusiones separadas.

La economía puede generar los recursos. Pero la política decide qué hacemos con ellos.

Y si no cambiamos esa lógica, vamos a seguir recorriendo el mismo camino de siempre: más gasto, más déficit, más deuda y, al final, otra discusión sobre quién tiene que pagar más impuestos.

El verdadero desafío no es recaudar más para sostener lo mismo.

Es tener el coraje político de hacer que el estado funcione mejor.

(*) Máster en finanzas