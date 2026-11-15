Mipymes: “tendal de heridos” por crisis

Ante este escenario, el presidente de la Fedemipymes, Luis Tavella, planteó la necesidad urgente de conformar una mesa de trabajo e implementar un mecanismo de contingencia denominado Fogapy 2, para inyectar liquidez y evitar que la actividad económica se detenga, especialmente en puertas de fin de año.

Cadena de pagos interrumpida y dinero congelado

La parálisis de la entidad financiera impactó en diversos rubros vinculados como eventos, papelería e insumos, cuyos proveedores quedaron con cuentas pendientes de cobro de un día para otro. Aunque el banco había avanzado en la bancarización de trabajadores informales y emprendedores, la interrupción del servicio dejó congelados más de US$ 1.200 millones del sector privado.

Si bien el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) contempla la restitución de hasta G. 228 millones por titular, múltiples empresas utilizaban la entidad para líneas de giro y capital operativo, por lo que sus fondos siguen ilíquidos y su recuperación podría demorar a mediano o largo plazo. Esta falta de liquidez amenaza con provocar una recesión en la microeconomía, sector que genera el 75% del empleo en el país.

Suspensión de eventos y presión financiera de fin de año

La situación resulta particularmente crítica al coincidir con estos últimos meses del año, periodo en que comercios e industrias suelen elevar su stock e inversión con la expectativa de repuntar ventas.

Diversos gremios ya reportan la suspensión de eventos corporativos y sociales previstos para fin de año, lo que golpea a un rubro que habitualmente disminuye su actividad entre enero y febrero. A este panorama se suma el compromiso financiero de abonar salarios y aguinaldos en diciembre. A diferencia de la macroeconomía y los sectores exportadores —que mantienen mercados asegurados—, la microeconomía enfrenta un escenario de incertidumbre y retracción del consumo.

Las bases de la propuesta “Fogapy 2”

Para contener el impacto, la Fedemipymes impulsa la articulación de acciones entre el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Viceministerio de Mipymes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). La iniciativa pretende replicar el instrumento aplicado durante la pandemia, facilitando créditos para capital operativo, con plazo de 6 meses de gracia. Dice que esta medida permitirá al sector adquirir mercaderías, cubrir costos de fin de año y sostener empleos.

Inyectar liquidez

Urge conformar mesa de trabajo para implementar plan de contingencia para inyectar liquidez y evitar que la actividad económica se detenga.