El titular del MIC, Marco Riquelme, acompañado de los viceministros Javier Viveros, Alberto Sborovsky y Gustavo Giménez, recibió a representantes del gremio bancario para abordar posibles mecanismos de apoyo a los distintos sectores económicos afectados.

Sobre el encuentro, el viceministro de industria, Javier Viveros, explicó que el objetivo es generar herramientas que permitan a los diferentes actores económicos continuar con sus operaciones habituales y contribuir a la recuperación del consumo.

En ese sentido señaló que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció una resolución que flexibiliza las condiciones para las empresas afectadas por esta situación.

Asimismo indicó que el Gobierno trabaja con diferentes gremios y sectores productivos en el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan el sistema económico y financiero, con una visión de mediano y largo plazo, más allá de las medidas coyunturales.

Analizan alternativas para clientes afectados

Por su parte, la presidenta Ejecutiva de Asoban, Liz Cramer, manifestó que se analizaron alternativas para atender a clientes afectados que ya cuentan con productos financieros en otras entidades bancarias, además de identificar facilidades que el sistema puede ofrecer para acompañar su recuperación.

Entre los temas abordados, mencionó la posibilidad de desarrollar nuevos productos financieros vinculados al sector de la construcción y a las necesidades comerciales de fin de año. Además, destacó el fortalecimiento del crédito industrial, una línea de financiamiento existente.

Cramer precisó que las propuestas todavía se encuentran en una etapa preliminar de análisis y que ambas partes acordaron una serie de tareas para avanzar en su desarrollo.

Desde el MIC indicaron que esta reunión forma parte de una agenda de diálogo del ente estatal con representantes de distintos sectores económicos.

En esa línea, esta semana también mantuvieron un encuentro con gremios del sector comercial, industrial y de retail, según informaron, que busca impulsar iniciativas con miras a dinamizar el consumo en estos últimos meses del año.

Recuperar consumo

Buscan herramientas que permitan a los diferentes actores económicos, seguir con operaciones habituales y contribuir a recuperar el consumo.