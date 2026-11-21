Daniel Salazar Castellanos escribió en Bloomberg Línea el 6 de noviembre pasado una nota titulada “Cómo la crisis política en Paraguay puede erosionar la confianza en el país e impactar en dólar y bonos”. El experto esboza posibles líneas de acción que Paraguay debía seguir para mantener los indicadores macroeconómicos que desde hace diez años el país sostenía. El desenlace ese mismo día fue como si dicho artículo fuera un manual de instrucciones.

Sin embargo, con la calma macroeconómica y la respuesta institucional no alcanzan. Las principales ciudades paraguayas aún mantienen un shock y una inestabilidad propia del impacto que una sociedad (sobre todo los más jóvenes) no vivieron. En la crisis bancaria de 1995 los efectos no alcanzaron directamente a la base social paraguaya como en esta ocasión debido a la baja tasa de bancarización de la época. El mundo hiperconectado actual hace que cualquier persona pueda comprar, por medio de las billeteras virtuales, bonos soberanos e invertir en ciertos instrumentos económicos. La novedad en la historia paraguaya es que esta vez las esquirlas llegaron más lejos.

Ante la catástrofe económica generada por el plan económico que fenece en el 2028, a primera vista, no hay soluciones mágicas ni mucho menos milagros. Sí existe una posible hoja de ruta a seguir para paliar las réplicas que la crisis bancaria podría traer. Tal como sostuvo el Papa León XI,V en su reciente visita a Argentina, la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés, sobre todo en esta crisis.

Para que dicho postulado se cumpla es necesario incorporar los principios rectores de los derechos humanos a la respuesta económica de la crisis: la igualdad y no discriminación, la universalidad, participación, transparencia y rendición de cuentas, acceso a la justicia y un Estado de derecho activo. Estos principios deben aplicarse primero a los que menos tienen, y esto representa dar respuestas estructurales desde el Estado más allá de la devolución de los ahorros a los estafados.

Aunque esta medida sea una buena señal para el mercado, con eso no alcanza. La siguiente etapa debe ser la de reforzar las certezas a los que sostienen el sistema, a la clase trabajadora, de que una catástrofe de esta magnitud no se va a repetir. La confianza para el afuera está encaminada, ahora resta la confianza hacia el adentro, con nosotros mismos, con soluciones estructurales y pensadas desde diversas corrientes económicas.

No alcanza solamente con las recetas económicas estructuradas por aquellos formados en Estados Unidos o Europa. No es solo con ellos, debe ser con todos. La salida a la crisis tiene que tener aroma a puchero con mandioca del Mercado 4, inspiradas en las lomiterías de la rotonda de Área 1, con la esperanza que las chiperías recuperen el mismo flujo de ventas en las rutas paraguayas. Dicho de otro modo: se necesita inversión en obra pública real –no en finanzas ficticias– que genere puestos de trabajo genuinos para reconstruir la economía familiar de los sectores informales de la sociedad.

En otras palabras, una economía que tenga a los derechos humanos transversalizados es aquella que incorpora todos los ejes y los aterriza en el flujo dinámico en la base de la sociedad y no al revés. En tal sentido, la crisis ocasionada cuyos impactos aún son difíciles de predecir solo podrá ser superada si a la par de las respuestas dadas –devolución de ahorros y castigo a los responsables– se le incorpora una respuesta institucional que genere previsibilidad y calma a la clase trabajadora, la principal afectada y la que realmente genera la riqueza del país.

Recetas no alcanzan

No alcanza solamente con las recetas económicas estructuradas por aquellos formados en Estados Unidos o Europa.

(*) Sociólogo y magíster en Derechos Humanos.