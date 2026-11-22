La productividad por hora se calcula mediante la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) y el total de horas trabajadas en una economía. A diferencia de los indicadores basados en la cantidad de personas ocupadas, esta medición considera el tiempo efectivo dedicado a la producción, lo que facilita la comparación entre países con distintas jornadas laborales.

Sin embargo, una mayor productividad no significa necesariamente que los trabajadores realicen un mayor esfuerzo. El indicador también depende de la disponibilidad de maquinaria, infraestructura, tecnología, formación profesional, organización empresarial y características de los sectores económicos.

De acuerdo con el informe Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe 2026, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la productividad laboral por hora de la región aumentó apenas 0,7% durante 2025, por debajo del crecimiento de 0,8% registrado en 2024.

En términos monetarios, cada hora trabajada generó un promedio regional de US$ 11,3 a precios corrientes. La CEPAL advierte que la región mantiene dificultades estructurales para elevar la productividad y que, desde 2019, con excepción de 2020, sus niveles permanecen por debajo del promedio mundial.

La información recopilada por Bloomberg Línea y los registros de la CEPAL evidencian diferencias considerables entre las economías de la región.

Guyana encabezó la clasificación de 2025 con US$ 41,7 producidos por hora trabajada, seguida por Bahamas (US$ 38,8) y Barbados (US$ 30,8). En Sudamérica sobresalieron Uruguay (US$ 29,2); Chile (US$ 20,1) y Argentina (US$ 18,2).

También se destacaron Panamá (US$ 23,1) y Costa Rica (US$ 20,9). Entre las economías de mayor tamaño, México registró US$ 14,3 y Brasil US$ 11,3 por hora, este último valor coincidente con el promedio regional.

El liderazgo de Guyana está relacionado con la expansión de su actividad petrolera, caracterizada por importantes inversiones de capital y una elevada generación de valor agregado por trabajador. Este caso demuestra que los resultados pueden estar fuertemente condicionados por la estructura productiva y no únicamente por las capacidades individuales de la fuerza laboral.

En el extremo inferior aparecen economías como Bolivia (US$ 4,9); Honduras (US$ 4,2); Nicaragua (US$ 3,8); Haití (US$ 3,4) y Cuba (US$ 1,1 por hora).

Estas diferencias reflejan brechas en infraestructura, inversión, capital humano y diversificación productiva. Asimismo, deben interpretarse considerando que los valores están expresados en dólares corrientes y pueden verse afectados por los tipos de cambio y los niveles de precios de cada economía.

Paraguay por debajo del promedio regional y de sus principales socios comerciales

Paraguay registró una productividad laboral de US$ 6,9 por hora durante 2025, equivalente al 61,1% del promedio de América Latina y el Caribe. Esto representa una diferencia de US$ 4,4 por hora, es decir, un nivel 38,9% inferior a la referencia regional.

Entre las 28 economías consideradas en la planilla, Paraguay ocupó el puesto 21, dentro del grupo de los diez países con menor productividad laboral.

La comparación con los principales socios del Mercosur evidencia diferencias significativas. Uruguay produjo US$ 29,2 por hora o 4,2 veces el nivel paraguayo. Argentina alcanzó US$ 18,2, aproximadamente 2,6 veces; mientras que Brasil alcanzó US$ 11,3, un valor 63,8% superior al de Paraguay.

También se observan diferencias frente a Chile con US$ 20,1; Perú con US$ 9,3 y Colombia con US$ 8,4 por hora. En cambio, Paraguay superó a Bolivia, que registró US$ 4,9.

Estas comparaciones muestran que Paraguay todavía mantiene una distancia importante respecto de economías regionales con mayores niveles de generación de valor por hora trabajada.

No obstante, existe un aspecto positivo en la evolución reciente. Durante 2025, la productividad laboral paraguaya aumentó 3,3%, frente al crecimiento regional de apenas 0,7%. Este resultado posicionó al país como la cuarta economía con mayor incremento, detrás de Guyana con 18,7%; San Vicente y las Granadinas con 3,5% y Bahamas con 3,4%.

El desempeño evidencia una mejora relativa, aunque todavía insuficiente para cerrar las diferencias acumuladas con otras economías.

La estructura económica paraguaya presenta oportunidades para aumentar la generación de valor agregado, particularmente mediante la modernización industrial, la incorporación tecnológica y el fortalecimiento de las cadenas agroindustriales.

El sector agropecuario dispone de ventajas competitivas, pero el desafío consiste en ampliar la transformación industrial de las materias primas y desarrollar actividades que generen mayor valor por trabajador.

Asimismo, la elevada informalidad laboral representa una limitación para la capacitación, el acceso al financiamiento y la incorporación de tecnologías, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas.

La CEPAL identifica dos mecanismos para mejorar la productividad: producir más con los mismos recursos dentro de cada actividad económica y facilitar el traslado de trabajadores hacia sectores que generan mayor valor agregado.

Durante 2025, la región registró avances en este segundo componente, aunque persistieron dificultades para mejorar la eficiencia dentro de las empresas.

Finalmente, y a modo de remarcar, los resultados muestran que Paraguay enfrenta un desafío que trasciende el crecimiento del PIB. Aumentar la producción total no garantiza necesariamente una mejora proporcional de la productividad laboral ni de los ingresos.

En este sentido, resulta prioritario fortalecer la educación técnica y profesional, incentivar la inversión en maquinaria y tecnología, mejorar la infraestructura logística y facilitar el acceso al financiamiento productivo.

También adquiere relevancia promover la formalización empresarial, la innovación y la vinculación entre instituciones educativas y sectores productivos, con políticas que permitan identificar las necesidades específicas de cada actividad económica.

El crecimiento de 3,3% registrado durante 2025 constituye una señal favorable. Pero, el nivel de US$ 6,9 por hora refleja que Paraguay todavía dispone de un amplio margen para mejorar su eficiencia productiva.

El principal desafío será sostener estas mejoras durante varios años y transformarlas en mayores ingresos, empleos de calidad y una economía más competitiva. Para ello, la productividad debe ocupar un lugar central en las políticas de desarrollo económico del país.

En Sudamérica

En Sudamérica sobresalieron Uruguay (US$ 29,2); Chile (US$ 20,1) y Argentina (US$ 18,2). Encabezó Guyana la clasificación 2025 (US$ 41,7) por hora trabajada.

Menor productividad

Entre las 28 economías consideradas en la planilla, Paraguay ocupó el puesto 21, dentro del grupo de los diez países con menor productividad laboral.