“Con todo respeto hacia el cangrejo, que tiene las opciones para caminar hacia adelante, hacia los laterales y para atrás, porque no tiene columna vertebral, tiene cualidades parecidas a nuestro Presidente, que las mostró cuando asumió; por un lado, la cara del Hércules glorioso, que soñamos que pondría las cosas en su lugar, aun con pinzas de cangrejo en este país; sin embargo, pasaron semanas desde que asumió y sigue manteniendo casi el mismo equipo de Santiago Peña dentro de su gobierno, decisión –o indecisión–, que afecta al sector electro-energético porque de esa manera seguirá el statu quo en el sistema, razón por la cual quiero encaminar y diagnosticar sobre los síntomas.

En primer lugar, en la Itaipú Binacional (entidad mimada) nombra a Nicanor como consejero luego de presionar al Presidente por su título supuestamente ilegal y el hambre cero, plan estrella de Santiago Peña. Solo con una investigación seria podríamos clarificar esta situación. Nicanor es un máster en gastos sociales y conozco profundamente su administración en la Entidad Binacional Yacyretá.

Como fue designado para cubrir un cargo en Itaipú creemos que este tema es importante para este Gobierno y que de ser así implicaría como consecuencia mantener la tarifa alta para la ANDE, de manera a disponer ese rubro para fondos sociales que transita vía Itaipú Binacional, se pierden controles y transparencia.

También designó a Marco Riquelme como responsable de negociar con los másters brasileros, decisión que nos obliga a preguntar si no existen ingenieros técnicos especialistas del sector eléctrico paraguayo.

O, tal vez, les consideran sin importancia y simplemente alquilables para la imagen. En fin, esto vuelve sospechosa la situación y alimenta nuestra presunción que seguiremos mal con la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, con una prioridad: los fondos sociales.

En la ANDE retornó Félix Sosa, que es conocido por la habilidad de acomodarse en situaciones políticas. Es decir, suponemos que aceptará fácilmente seguir con la tarifa alta ante el silencio de los sindicalistas acomodados.

Recordemos que por esta situación la ANDE pagó un sobrecosto de 295 millones de dólares en el año 2025 y se estima otro sobrecosto de 380 millones de dólares para este año 2026, sacrificando la rentabilidad que podrían haber obtenido si se bajara el costo de la compra de la energía desde las hidroeléctricas binacionales.

En la Entidad Binacional Yacyretá continúa Luis Benítez, dando a entender que seguirá como objetivo político por encima de lo técnico.

Este señor, que puede ser buen administrador pero con escaso conocimiento en las cuestiones técnicas y de las necesidades institucionales de fondos de la entidad binacional en lo concerniente al arreglo técnico-económico-financiero, que siguen manejando los argentinos, aprovechando el regalo de abundante energía al sistema argentino y que representa una pérdida de soberanía y de ingresos para nuestro país.

El claro ejemplo es que desde el año 2000 los argentinos usan físicamente la energía que cedemos para las transacciones económicas y de compensación con los brasileros, eludiendo el Tratado a través de agentes de comercializaciones privadas y que representan 26 años de lucro incesante que administra el Gobierno argentino.

Sin embargo, nosotros, los tontos paraguayos, hasta nos autolimitamos a la hora de aprovechar los beneficios de Central Hidroeléctrica de tan solo 450 MW.

La esperanza de ver un país rico por el exceso de energía disponible, lastimosamente, se desvanece”.

¿No existen especialistas?

La decisión que nos obliga a preguntar si no existen ingenieros técnicos, que inclusive son especialistas, del sector eléctrico paraguayo.