Las exportaciones de maíz paraguayo siguen sin repuntar este año y desde la Capeco advierten sobre los factores que están condicionando la salida del cereal.

En su último reporte, el gremio muestra que de enero a octubre de este año, nuestro país exportó 2.119.367 toneladas de maíz, cifra que refleja una merma de 687.256 toneladas frente a las 2.806.623 toneladas registradas en igual periodo de 2025.

Las exportaciones del rubro generaron ingresos de divisas por US$ 368 millones, mientras que en el mismo periodo del año pasado alcanzaron US$ 468 millones. Esto representa una reducción de aproximadamente 21,4% en los ingresos.

Sonia Tomassone, asesora de Comercio Exterior de la Capeco, refirió que el mayor uso interno del cereal es para la producción de etanol, así como para la alimentación de cerdos y aves, lo que deja un menor saldo exportable.

“Esta merma se explica debido a que una parte importante de la producción de maíz se queda en el país para alimentar plantas de biocombustibles (etanol) y darle soporte a la ganadería intensiva, así como a la producción porcina y avícola, que se traducen en el verdadero valor agregado nacional”, añadió.

Añadió que existe un alto consumo local y que el procesamiento doméstico del maíz, tanto para la producción de etanol como para su transformación, se quintuplicó en los últimos años.

En cuanto a los destinos, Brasil sigue siendo el principal mercado de exportación, con 70% del total enviado, seguido por Uruguay con 20% y Corea del Sur, Chile y Mauricio, que en conjunto representan el 10% restante.

Tomassone destacó el fuerte aumento de las ventas, tanto a Brasil como a Uruguay, además de la reanudación de los envíos a Corea del Sur y Mauricio (Estado africano).

Demoras en la frontera complican los envíos

Además del mayor consumo interno, las dificultades logísticas representan otro desafío para la venta del cereal. Señaló que los márgenes ajustados hacen que los productores sigan buscando mejores precios, mientras que las demoras en el Puente de la Amistad ralentizan considerablemente la salida del maíz.

Al respecto, sostuvo que es necesario hallar algún mecanismo para agilizar el tránsito en ese punto fronterizo, ya que las demoras afectan a todas las exportaciones y no solo a las de granos.

Por otro lado, Tomassone se refirió a la campaña sojera 2026/27 y manifestó que se encuentra en constante monitoreo, debido a la falta de sol tras las últimas lluvias. “Recién a finales de diciembre tendremos una mejor perspectiva de cómo viene la zafra nueva, pero se perfila buena por el momento. Sabemos que un año Niño siempre es un año de muy buena producción; ahora, el exceso de agua también es perjudicial”, concluyó.