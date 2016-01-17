Abordan empleo y pobreza en nueva revista de Economía UNA

Empleo

En esta edición se presentan trabajos relacionados a distintas áreas de la economía, como ser un tema sensible y de notable trascendencia para el país como es el mercado laboral. A través de indicadores, se analiza la calidad del empleo en el Paraguay. El estudio brinda un análisis del Indicador de Calidad de Empleo (ICE) por ramas de actividad económica y profundiza otros aspectos como la calidad del empleo en el sector público versus el sector privado y por departamentos. Este artículo fue realizado por el economista Julio Fernández Frutos, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Paraguay.

Según sus conclusiones, en el año 2014 alrededor del 80% de los ocupados tenían empleos que no pueden considerarse de calidad por la falta de acceso a los derechos laborales básicos; es decir, casi el 80% carecía de ICE.

La evolución del ICE en el periodo 2001 - 2014 ha sido lenta, aunque progresiva. Trece años después se mejoró en 35% pasando de 14,1% a 19,1%. Si se supone que el ritmo de crecimiento del IC se mantiene conforme al avance en el quinquenio 2009/2014, en el año 2030 Paraguay habrá alcanzado un ICE de 50%. Si el ritmo es mayor y cercano al avance entre los años 2012 y 2013 (años de alto crecimiento) el país alcanzaría el 50% de ICE en el año 2021; sin embargo, es una proyección muy optimista. La atracción de Paraguay para inversiones extranjeras (por las ventajas impositivas y bajas cargas sociales) debe impulsar políticas públicas que fomenten la formalización laboral y el cumplimiento de todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Existen diferencias radicales entre ocupados en el sector público y ocupados en el sector privado. Los funcionarios y empleados públicos solo representan el 7,2% del total de ocupados en el país (2014); sin embargo, representan casi el 38% de todos los trabajadores con ICE del país. En este sentido, la caída del ICE (luego de 5 años de crecimiento) se debió a la reducción de casi 40.000 empleos públicos que estaban con ICE en 2013.

Pobreza

En cuanto a la pobreza, se presenta un análisis desde la perspectiva de género, que analiza la feminización de la misma en el país. Siguiendo la misma temática, se presentan artículos relacionados al Programa de Transferencia Condicionada (TMC) Tekoporã, así como al proceso de integración urbano del barrio 26 de Febrero, conocido como Marquetalia. Este último, corresponde a la primera parte del trabajo realizado por el equipo de Investigación de la Secretaría de Acción Social (SAS), presentando una caracterización demográfica y socioeconómica de las familias del barrio 26 de Febrero, de manera a recuperar la génesis de una nueva etapa en el proceso de urbanización en el país.

El trabajo concluye que los programas de TMC son bastante innovadores, primeramente por sus mecanismos de focalización; segundo, debido a que los beneficiarios reciben dinero en lugar de especias; y tercero, que las transferencias son condicionadas. Este tipo de proyecto está diseñado para incrementar el capital humano y apunta a mitigar la pobreza extrema en el corto plazo, agrega. El programa Tekoporã de Paraguay, al final de 2014, realizó las transferencias monetarias a más de 100.000 familias localizadas en 123 distritos situados en 16 de los 17 departamentos de todo el país; siendo así el de mayor cobertura a nivel nacional.

Mediante esta investigación se pudo corroborar que existen amplias diferencias en cuanto al cumplimiento de las corresponsabilidades por parte de las familias beneficiarias, según su área o zona de residencia, que deben ser el foco principal de atención de las respectivas autoridades, para que este programa cumpla su cometido de crear capital humano en sus beneficiarios. En muchos casos, la falta de infraestructura representan obstáculo para el acceso de los niños y jóvenes.

Finalmente, también se cuenta con un artículo de opinión que analiza un tema clave desde el punto de vista de la población, como ser la planificación familiar. El mismo fue realizado por el ex Senador de la República, Juan María Carrón. Por último, presentamos artículos relacionados a la inversión del país, a través del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur; las redes sociales como motor dinamizador para la comercialización y un análisis de la calidad educativa de la FCE UNA. La convocatoria para la siguiente edición está abierta, y se recibirán los trabajos hasta finales de marzo de 2016. Los temas de los artículos científicos deberán estar contemplados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se priorizarán los trabajos que enmarquen dentro de los objetivos de fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y vida de ecosistemas terrestres.