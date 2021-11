¿Entendemos para repasar?

1- Ideas previas

Conversa con tus compañeros acerca de cómo estudian:

- ¿Leen en voz alta? ¿Subrayan y hacen esquemas? ¿Estudian del resumen de otros?

2- Algunas técnicas para comprender mejor el texto y poder estudiarlo

A- El subrayado

Es una técnica de organización de la lectura que nos ayuda a identificar lo relevante y lo secundario, y nos permitirá, posteriormente, organizar las ideas para estudiar. Consiste en destacar los conceptos principales del texto, tanto definiciones como fechas o datos relevantes.

¿Qué necesitas subrayar?

- Las ideas más importantes, las que te permitirán saber el qué, cómo, de qué manera se organiza un tema.

- Lo que no sabes todavía acerca del tema. Por eso no te conviene estudiar con subrayado o apunte ajeno, ya que no sabes lo mismo que el compañero y a lo mejor dejó afuera alguna idea importante.

- Si quieres señalar relaciones entre los contenidos tendrás que usar también flechas, signos de interrogación y otros símbolos.

- No hace falta subrayar todo, solo lo que te servirá para hacer un esquema o una síntesis.

¿Para qué te servirá subrayar?

- Te ayudará a estudiar activamente.

- Desarrollará tu capacidad de observación.

- Desarrollará tu capacidad de análisis y distinguirás lo principal de lo secundario.

- Te ayudará a comprender un tema.

- Te permitirá utilizar el vocabulario específico de un tema en las presentaciones, redacciones, exámenes.

- Te permitirá repasar lo esencial en poco tiempo.

B- Esquema

Es una expresión gráfica que contiene las ideas principales y secundarias ya señaladas mediante el subrayado.

Esta herramienta permite ubicar los temas centrales y captar el contenido de una sola vez.

Dos de los principales tipos de esquemas son:

a. De llaves: para agrupar las ideas de una misma categoría o importancia.

b. Ramificado: facilita la visualización de las relaciones entre diferentes conceptos en forma gráfica.

¿Qué debes tener en cuenta para hacer esquemas?

- Usar el mismo título del texto como título de tu esquema.

- Las ideas más importantes serán las que anotaste como idea al margen.

- Los complementos o ideas secundarias serán las que subrayaste y pondrás con frases cortas.

- Las ideas deben quedar jerarquizadas.

3. ¡Repasamos lo aprendido y practicamos!

3.1- Encuentra en la sopa de letras los pasos para elaborar el esquema

3.2- Lee globalmente, de manera rápida el siguiente texto

El Barroco – Introducción

Definición

Conocemos como Barroco al periodo que sucede al Renacimiento y que se desarrolla en Europa y en los países hispanoamericanos aproximadamente durante el siglo XVII. Tuvo originalmente un sentido peyorativo, puesto que se relacionaba con lo extravagante, lo exagerado, lo recargado y el movimiento, en abierto contraste con el estatismo y el orden propios del Renacimiento del que, en realidad, es continuidad y evolución.

Hoy se aplica al conjunto de rasgos que conforman la visión del mundo de este periodo histórico.

Ideología barroca

En el clima de crisis barroco, los ideales renacentistas de orden y equilibrio desaparecen y dejan paso al pesimismo y al desengaño. Como expresión de estos sentimientos se ha de entender, por una parte, el afán de mostrar la inestabilidad de lo real, la temporalidad y fugacidad de todo lo existente y, por otra, la extravagancia, que da paso a lo monstruoso y a la complicación y artificiosidad. Pero, al mismo tiempo, en evidente contraste, la experiencia de vivir en un mundo convulso produce dolor, melancolía, angustia, y así se busca el goce en la contemplación de lo mutable y se canta al tiempo, a los relojes, a las ruinas... en definitiva, a la fugacidad de la vida y a la necesidad de vivir el momento. A su vez, la conciencia de la miseria de la condición humana hará surgir al pícaro y las páginas satíricas y moralizadoras.

Caracteriza al hombre barroco su dinamismo, su no querer poner límites a las cosas, su afán de trascendentalismo que le empuja a buscar algo que le permita salir de los estrechos límites de este mundo. Síntesis y expresión de este conflicto es Don Quijote, hombre y héroe a la vez, que muestra la capacidad cervantina de sublimar la realidad y convertirla en sustancia poética. En literatura, dinamismo es también abundancia de imágenes, oposición de contrarios, tensión, exageración...; la razón y la pasión se oponen y se complementan.

Recuperado de https://www.edu.xunta.gal/.pdf

3.3- Vuelve a leer, pero esta vez aplica el subrayado de las palabras clave.

3.4- Utiliza colores diferentes para las ideas principales y las secundarias.

3.5- Anota al margen, en forma de palabra clave los ejes.

3.6- Organiza el esquema con todo lo subrayado.

3.7- Completa los cuadros con las ideas secundarias.

Fuente: Recuperado de https://bit.ly/3oYrKs5